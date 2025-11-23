Eliminarea combustibililor fosili, fără un plan concret. Eșec în Amazonia braziliană

Țările care s-au adunat în Amazonia braziliană au adoptat principala decizie a celei de-a 30-a Conferinţe ONU pentru schimbările climatice (COP30). Dar, nu a fost stabilită și foaie de parcurs care să vizeze eliminarea treptată a combustibililor fosili cerută de europeni şi de aliaţii lor, Un rezultat dezamăgitor pentru Europa, însă considerat previzibil într-un an perturbat de rivalităţi geopolitice, conform AFP.

Documentul, care e rezultatul unor compromisuri după două săptămâni de negocieri, a fost adoptat prin consens. Astfel că niciuna dintre cele aproape 200 de ţări membre ale Acordului de la Paris nu a ridicat obiecţii, înainte ca preşedintele conferinţei, brazilianul Andre Correa do Lago, să declare încheiată sesiunea de discuții.

Textul prevede, de asemenea, triplarea finanţării pentru adaptarea la schimbările climatice pentru ţările în curs de dezvoltare în următorii zece ani, una dintre cele mai presante solicitări ale lor.

„Ştiinţa a învins, multilateralismul a câştigat”, a declarat preşedintele din „Țara Cafelei”, de la Johannesburg, chiar înainte de adoptarea textului.

Preşedinţia braziliană a COP30 şi-a anunţat și intenţia de a lansa o foaie de parcurs pentru eliminarea treptată a combustibililor fosili, dar şi o a doua foaie de parcurs împotriva defrişărilor.

„Ştim că unii dintre voi aţi avut ambiţii mai mari în ceea ce privește unele dintre subiectele discutate în timpul reuniunii ONU legate de climă, a recunoscut diplomatul brazilian André Correa do Lago. Asta în condiţiile în care unele ţări îşi exprimaseră speranţa cu privire la o decizie obligatorie a COP privind petrolul, gazele şi cărbunele.

Pe de altă parte, preşedintele turc turc Recep Tayyip Erdogan s-a declarat fericit că țara sa va găzdui COP31 şi a salutat un acord de împărţire a responsabilităţii cu Australia asupra conferinţei ONU privind clima de anul viitor, eveniment care va fi găzduit de Ankara, în timp ce Canberra va supraveghea negocierile oficiale.