Netanyahu cere expulzarea teroriștilor Hamas din Gaza, după votul de la ONU pe Planul Trump

Prim‑ministrul israelian Benjamin Netanyahu a cerut marți expulzarea grupării teroriste Hamas din regiune, după ce, cu o zi înainte, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite (UNSC) a aprobat un plan de pace al președintelui american Donald Trump pentru Gaza, care oferă grupării palestiniene o formă de amnistie.

Declarațiile lui Netanyahu vin într-un moment de tensiune, în care divergențele între Israel și Statele Unite privind punerea în aplicare a planului Trump devin tot mai evidente, iar Hamas respinge anumite prevederi.

Netanyahu sprijinise public planul Trump în timpul unei vizite la Casa Albă la sfârșitul lunii septembrie, dar ultimele sale comentarii sugerează că există divergențe privind pașii următori.

Potrivit Reuters, diplomații subliniază că pozițiile consolidate ale Israelului și Hamas fac dificilă implementarea planului, în lipsa unor „termene specifice sau mecanisme de aplicare”.

Planul include un „plan în 20 de puncte” propus de Trump, dar nu conține prevederi explicite care cer dizolvarea Hamas sau plecarea membrilor săi din Gaza. Investing.com

După votul din Consiliul de Securitate, Netanyahu a postat pe platforma X, exprimând apreciere față de Trump și declarând că guvernul israelian crede că planul poate aduce „pace și prosperitate” prin „demilitari­zarea completă, dezarmarea și deradicalizarea Gaza”.

Într‑alt mesaj, Netanyahu a spus:

„Israel întinde mâna în pace și prosperitate tuturor vecinilor noștri” și a făcut apel către țările vecine să „ni se alăture în expulzarea Hamas și a susținătorilor săi din regiune.”

Un purtător de cuvânt al premierului a explicat ce înseamnă, în viziunea guvernului israelian, „expulzarea Hamas”: „asigurarea că Hamas nu mai există în Gaza, conform planului de 20 de puncte, și că gruparea nu mai are capacitatea de a guverna populația palestiniană din interiorul Fâșiei Gaza.”

Planul Trump de 20 de puncte include un paragraf potrivit căruia membrii Hamas „care se angajează într-o conviețuire pașnică și în dezarmarea armelor lor vor primi amnistie”, iar cei care doresc să părăsească Gaza vor beneficia de un „drum sigur” către țări terțe.

De asemenea, planul prevede că Hamas va renunța la orice rol în guvernarea Fâșiei Gaza. Nu există însă o solicitare explicită ca gruparea să dispară complet sau să se mute afară.

În plus, planul sugerează reforme pentru Autoritatea Palestiniană, ceea ce ar putea deschide „o cale credibilă spre autodeterminare palestiniană și statalitate” pe viitor.

Conform surselor, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat Rezoluția 2803, care autorizează desfășurarea unei forțe internaționale de stabilizare în Gaza și înființarea unui „Board of Peace” (Consiliu al Păcii) pentru supravegherea reconstrucției și guvernării temporare.

Euronews raportează că 13 state au votat pentru, în timp ce Rusia și China s-au abținut.

Planul este văzut ca parte dintr-o strategie în două faze: prima fază a fost armistițiul, iar mai departe se prevede o prezență internațională pentru menținerea păcii și reorganizarea instituțională a Gaza.

Hamas și alte facțiuni din Gaza au respins rezoluția ONU, afirmând că aceasta subminează voința națională palestiniană.

Într-un comunicat, grupările au criticat planul ca fiind „un cadru impus din afară” și au avertizat asupra unui „mecanism de tutelă internațională” asupra regiunii.

Hamas a declarat că desfășurarea unei forțe internaționale cu mandat de dezarmare va compromite neutralitatea acesteia.

„Atribuirea forței internaționale sarcini în interiorul Fâșiei Gaza, inclusiv dezarmarea rezistenței, o transformă într‑o parte a conflictului, în favoarea ocupației,” a afirmat grupul.

În paralel, Autoritatea Palestiniană (cu sediul în Cisiordania) a primit decizia ONU ca pe un pas înainte. Potrivit unor relatări, autoritatea spune că este pregătită să participe la planul Trump, deși rolul său exact nu este clar definit în documentele inițiale.

Pe fondul acestor evoluții politice, realitatea din Gaza rămâne critică. Al Jazeera notează că locuitorii din Gaza exprimă temeri cu privire la un viitor guvernat de forțe externe.

Unii spun că nu vor ca o „putere impusă” să înlocuiască autonomia palestiniană.

Totodată, conform rapoartelor, o companie majoră de alimentare cu apă din Gaza și-a suspendat activitatea ca protest după ce un angajat a fost arestat de Hamas. Youssef Yassin, membru în consiliul de conducere al Abdul Salam Yassin Company, a declarat că oprirea va afecta peste un milion de oameni. dawn.com

Analizele sugerează că votul ONU reprezintă o etapă-cheie în planul convenit de Trump și Netanyahu, dar strategia ridică întrebări: cine va contribui la forța de stabilizare și cum va arăta guvernarea provizorie a Gaza?

De asemenea, conform Times of Israel, Netanyahu a spus anterior că implementarea planului Trump, inclusiv relocarea unor palestinieni, este o condiție pentru încheierea războiului.

Votul Consiliului de Securitate ONU pare să dea un impuls diplomatic planului Trump pentru Gaza, dar implementarea acestuia rămâne disputată.

Cererea lui Netanyahu de „expulzare” a Hamas adaugă un element de presiune, în timp ce respingerea din partea Hamas și a altor facțiuni arată că nu există un consens clar.

Între timp, provocările umanitare — precum gestionarea apei — se agravează, iar viitorul guvernării Gaza stă sub semnul întrebării.