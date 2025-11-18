Consiliul de Securitate al ONU a votat în favoarea planului lui Trump pentru Gaza

Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU) a votat luni în favoarea planului de pace pentru Gaza al președintelui american Donald Trump și pentru un mandat ONU de a înființa Forța Internațională de Stabilizare (ISF), care urmează să fie desfășurată în Fâșia Gaza.

Dintre cei 15 membri ai Consiliului de Securitate al ONU (CSONU), 13 au votat pentru propunere, în timp ce Rusia și China s-au abținut.

Cei cinci membri permanenți ai CSONU sunt SUA, Regatul Unit, Rusia, China și Franța. Alte 10 țări dețin calitatea de membru temporar. În prezent, aceste poziții sunt deținute de Algeria, Danemarca, Grecia, Guyana, Pakistan, Panama, Coreea de Sud, Sierra Leone, Slovenia și Somalia.

Ambasadorul Israelului la ONU, Danny Danon, a declarat înainte de începerea sesiunii că acum „comunitatea internațională trebuie să se angajeze să dezarmeze Hamas, iar Israelul se va asigura că acest lucru se va întâmpla, într-un fel sau altul”.

Danon a vorbit la dezbaterea CSONU și a subliniat că orice plan pentru viitorul Fâșiei Gaza necesită „dezarmarea completă și prevenirea reîncarmării Hamas”, a declarat biroul său.

Gruparea teroristă palestinieană Hamas a respins adoptarea rezoluției de către CSONU, susținând că aceasta nu ar respecta drepturile și cerințele palestinienilor și ar urmări să impună o tutelă internațională asupra Fâșiei Gaza, căreia palestinienii și „facțiunile de rezistență” i se opun.

„Atribuirea către forța internaționale a unor sarcini și roluri în Fâșia Gaza, inclusiv dezarmarea rezistenței, o privează de neutralitatea sa și o transformă într-o parte la conflict în favoarea ocupației”, a adăugat gruparea teroristă.

Cu toate acestea, Autoritatea Palestiniană a emis o declarație prin care salută rezoluția și a declarat că este gata să participe la implementarea acesteia.

Diplomații au declarat că aprobarea rezoluției de către autoritate săptămâna trecută a fost esențială pentru prevenirea unui veto rusesc.

Președintele SUA, Donald Trump, a lăudat adoptarea rezoluției ca fiind ceva ce „va rămâne în memorie ca una dintre cele mai mari aprobări din istoria Națiunilor Unite, va duce la mai multă pace în întreaga lume și este un moment de proporții istorice reale”, într-o postare pe Truth Social după votul de luni.

„Felicitări întregii lumi pentru votul incredibil al Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, de acum doar câteva momente, prin care se recunoaște și se susține CONSILIUL PĂCII, care va fi prezidat de mine și va include cei mai puternici și respectați lideri din întreaga lume.

Aceasta va rămâne în memorie ca una dintre cele mai mari aprobări din istoria Națiunilor Unite, va duce la mai multă pace în întreaga lume și este un moment de o adevărată proporție istorică!

Mulțumesc Națiunilor Unite și tuturor țărilor din Consiliul de Securitate al ONU: China, Rusia, Franța, Regatul Unit, Algeria, Danemarca, Grecia, Guyana, Coreea de Sud, Pakistan, Panama, Sierra Leone, Slovenia și Somalia.

De asemenea, mulțumesc acelor țări care nu au făcut parte din acest Comitet, dar au susținut cu tărie efortul, inclusiv Qatar, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Regatul Arabiei Saudite, Indonezia, Turcia și Iordania. Membrii Consiliului și multe alte anunțuri interesante vor fi făcute în următoarele săptămâni”, a scris Trump pe Truth Social.

Iar Mike Waltz, ambasadorul SUA la ONU, a declarat că rezoluția, care include planul în 20 de puncte al lui Trump ca anexă, „trasează o posibilă cale pentru autodeterminarea palestiniană... unde rachetele vor ceda locul ramurilor de măslin și există o șansă de a se ajunge la un acord asupra unui orizont politic”.

„Rezoluția ONU de astăzi pune bazele unei Gaza demilitarizate, deradicalizate și autoguvernate.

Aceasta susține Planul de Pace de 20 de puncte al președintelui Trump. Este singurul plan realist. Un vot împotriva acestuia ar fi fost un vot pentru revenirea la război.

SUA va continua să colaboreze cu membrii Consiliului ONU, partenerii regionali, liderii israelieni și palestinieni pentru a RUPE ciclul violenței din Gaza”, a scris Mike Walz pe X.

Ambasadorii Federației Ruse și Republicii Populare Chineze la ONU s-au plâns că rezoluția nu oferă ONU un rol clar în viitorul Gazei.

„În esență, consiliul își dă binecuvântarea unei inițiative americane pe baza promisiunilor Washingtonului, oferind controlul complet asupra Fâșiei Gaza Consiliului pentru Pace și ISF (forța internațională de stabilizare), despre modalitățile de acțiune ae cărora nu știm nimic până acum”, a susținut ambasadorul rus Vasili Nebenzya în fața consiliului, după vot.

„Nu există motive de sărbătoare în această seară, aceasta este o noapte plină de tristețe pentru Consiliul de Securitate, sperăm că vom fi dovediți greșiți”, a adăugat represzentantul regimului Putin.

Radicalii din Israel se opun însă planului de pace al lui Donald Trump, la fel ca teroriștii palestinieni. De exemplu fostul ministru al apărării și lider al partidului Yisrael Beytenu, deputatul Avigdor Liberman, a denunțat evenimentele recente de la ONU într-o postare pe X în urma anunțului votului CSONU.

„Ceea ce s-a întâmplat în această seară la ONU este rezultatul unei gestionări defectuoase a situației de către guvernul israelian. Rezoluția ONU a adus un stat palestinian, o armă nucleară saudită și avioane F35 în Turcia și Arabia Saudită. Aceasta este o trădare a securității Israelului. Orientul Mijlociu își schimbă fața, și nu în beneficiul nostru”, a scris el.

Iar ministrul Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, cere asasinarea oficialilor Autorității Palestiniene și arestarea lui Mahmoud Abbas dacă Consiliul de Securitate al ONU aprobă rezoluția privind Gaza. Și deputații din opoziție l-au criticat, de asemenea, pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu pentru potențialul avans al rezoluției.

Tot scandalul se bazează pe faptul că rezoluția menționează o „cale către statul palestinian”, potrivit Jerusalem Post. Ben-Gvir a spus că, dacă rezoluția este avansată, „ar trebui ordonate asasinate țintite ale unor înalți oficiali ai Autorității Palestiniene, care sunt teroriști în toate sensurile”.

Textul rezoluției spune că statele membre pot participa la Consiliul pentru Pace condus de Trump, conceput ca o autoritate tranzitorie care ar supraveghea reconstrucția și redresarea economică a Gazei. De asemenea, autorizează forța internațională de stabilizare, care ar asigura un proces de demilitarizare a Gazei, inclusiv prin dezafectarea armelor și distrugerea infrastructurii militare.

Textul rezoluției spune că „ar putea fi în sfârșit create condiții pentru o cale credibilă către autodeterminarea unui stat palestinian” odată ce Autoritatea Palestiniană va fi implementat un program de reformă și reamenajarea Gazei va avansa.

„Statele Unite vor stabili un dialog între Israel și palestinieni pentru a conveni asupra unui orizont politic pentru o coexistență pașnică și prosperă”, se arată în aceasta.