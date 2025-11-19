Primarul de extremă stânga din New York, provocare pentru Trump

Primarul‑ales al New York‑ului, politcianul de extremă stânga Zohran Mamdani, a reconfirmat în această săptămână intenția sa de a aplica mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internațională (ICC) împotriva premierului israelian Benjamin Netanyahu, în cazul în care acesta ar vizita orașul.

Declarația survine în contextul în care actualul primar, Eric Adams, s‑a întâlnit recent cu Netanyahu și l‑a invitat la ceremonia de inaugurare a lui Mamdani.

Într‑o apariție live la postul ABC7, Mamdani - care a avut nenumărate derive antisemite - a descris New York-ul ca pe un „oraș al dreptului internațional” care trebuie să apere „standardele de justiție globală”.

El a spus că, pentru el, aceasta înseamnă să respecte mandate precum cele emise de ICC, nu doar împotriva lui Netanyahu, ci și pentru alți lideri.

„Am spus de nenumărate ori că eu cred că acesta este un oraș de drept internațional, și a fi un oraș de drept internațional înseamnă să privim să punem în aplicare dreptul internațional”, a afirmat Mamdani.

„Și asta înseamnă respectarea mandatelor Curții Penale Internaționale, fie că sunt pentru Benjamin Netanyahu, fie pentru Vladimir Putin.”

Potrivit lui Mamdani, este esențial să fie explorate „toate posibilitățile legale” pentru a da curs acestor mandate. El a explicat că nu intenționează să creeze legi noi, ci să folosească cadrul legal existent.

„Voi epuiza fiecare opțiune legală în fața mea, nu voi crea legi pentru a face asta”, a spus el.

Mandatul ICC în discuție a fost emis în noiembrie 2024. Judecătorii Curții au concluzionat că există „temeiuri rezonabile” pentru a crede că Netanyahu și fostul ministru al Apărării, Yoav Gallant, au comis infracțiuni de război și crime împotriva umanității, inclusiv utilizarea foametei ca metodă de război și atacuri intenționate asupra populației civile.

În plus, ICC susține că cele două persoane ar avea responsabilitate civilă superioară pentru comiterea acestor acte.

Procurorii ICC au cerut menținerea mandatelor, respingând apeluri ale Israelului, iar întregul proces face parte dintr-o anchetă mai largă referitoare la conflictul din Gaza.

Analistul politic Mamdani susține că poziția sa nu este doar simbolică. El leagă acest demers de valorile pe care le consideră fundamentale pentru New York — dreptate, responsabilitate globală și respect pentru legea internațională.

În același timp, el și-a reafirmat angajamentul față de comunitatea evreiască din New York:

„Va fi responsabilitatea mea să nu doar protejez evreii newyorkezi, ci să îi celebrez și să îi prețuiesc în oraș.”

Criticii subliniază că mandatul ICC ar putea fi dificil de pus în aplicare la nivel local. Statele Unite nu sunt parte la Statutul de la Roma al ICC‑ului, ceea ce complică recunoașterea și executarea mandatelor emisă de această instanță internațională în teritoriul SUA.

În plus, chiar Mamdani a recunoscut limitările legale: nu va emite o lege nouă pentru a facilita arestarea lui Netanyahu, ci va continua în cadrul legislației existente.

Între timp, primarul în exercițiu, Eric Adams, l‑a întâlnit pe Netanyahu și l‑a invitat să participe la ceremonia de inaugurare a lui Mamdani pe 1 ianuarie, în prezența Consiliului Local.

Potrivit unui interviu acordat publicației Israel Hayom, Adams a spus:

„Cred că prim-ministrul ar trebui să viziteze orașul … ar trebui să înceapă cu ceremonia de inaugurare a lui Mamdani … pentru a transmite un mesaj puternic celei mai mari comunități evreiești din afara Israelului.”