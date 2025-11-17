International

Trump ar putea să-i dea o șansă lui Mamdani… „dacă vrea să se comporte frumos”

Trump ar putea să-i dea o șansă lui Mamdani… „dacă vrea să se comporte frumos"
Președintele american Donald Trump a declarat duminică seara că intenționează să se întâlnească la Casa Albă cu primarul ales al New York‑ului, Zohran Mamdani, într‑un gest ce ar putea marca o detensionare între cele două figuri politice adversare.

Afirmația survine după luni de tensiuni, în care Trump îl criticase dur pe Mamdani și amenințase cu tăieri de fonduri federale pentru oraș, iar ambii au transmis mesaje contradictorii despre viitoarea cooperare.

Trump indică intenția de întâlnire cu Mamdani

În timp ce se îmbarca într-un zbor din Florida, Trump le-a spus reporterilor:

„Primarul din New York ar dori să ne întâlnim, și vom rezolva ceva”

Totodată, liderul american a confirmat:

„El și-ar dori să vină la Washington și să ne întâlnim”

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a clarificat ulterior că Trump se referea la Mamdani și că, deocamdată, nu există o dată fixată pentru o astfel de întâlnire.

Într-o altă declarație pentru presă, Trump a adăugat:

„Vrem să vedem ca totul să funcționeze bine pentru New York”.

Contextul tensiunilor politice

  • Criticile și amenințările lui Trump

Pe perioada campaniei primarului, Trump l-a criticat dur pe Mamdani, catalogându-l drept „comunist” și avertizând că, dacă va câștiga, va limita sau retrage fondurile federale alocate orașului.

Într-un interviu cu Fox News, Trump a spus:

„Trebuie să se comporte frumos, altfel nu vor primi bani”.

De asemenea, Trump a amenințat chiar cu excluderea unor finanțări federale, susținând că ar trimite „doar minimul necesar” dacă Mamdani ar ajunge primar.

  • Poziția lui Mamdani

Zohran Mamdani nu a rămas pasiv la aceste amenințări. Într-un discurs după victoria sa, el a transmis: „Vreau ca New York să arate lumii cum se poate învinge președintele Trump”.

Într-un interviu, primarul ales a declarat că va fi proactiv și va contacta Casa Albă:

„Voi lua legătura cu Casa Albă pe măsură ce ne pregătim să preluăm mandatul, pentru că aceasta este o relație care va fi critică pentru succesul orașului”.

Mamdani Zohran

Mamdani Zohran / sursa foto: captură video

Mai mult, Mamdani a afirmat că este dispus să colaboreze cu oricine, inclusiv cu Trump, dacă acest lucru poate aduce beneficii locuitorilor din New York.

El a subliniat totodată că nu va evita criticile:

„Nu voi evita cuvintele când vine vorba de președintele Trump … voi continua să descriu acțiunile sale așa cum sunt și totodată să las o ușă deschisă pentru discuție” .

Implicații și semnificații  ale întâlnirii Mamadani - Trump

Planul declarat al lui Trump de a se întâlni cu Mamdani, după o perioadă de atacuri retorice și amenințări financiare, poate sugera o deschidere spre un dialog mai pragmatic.

Dacă întâlnirea va avea loc, ar putea reprezenta începutul unei cooperări minimale între Casa Albă și administrația locală a New York-ului, în ciuda diferențelor ideologice majore.

Pentru Mamdani, această deschidere ar putea fi o oportunitate de a negocia aspecte concrete legate de bugetul orașului, de politicile sociale sau de finanțare federală.

Pentru Trump, o astfel de discuție ar putea servi strategiei de a arăta că este dispus să colaboreze cu lideri locali, chiar și pe cei care l-au criticat dur.

În același timp, faptul că nu s‑a fixat încă o dată pentru întrevedere indică că aparentele semnale de reconciliere nu au încă un angajament formal.

