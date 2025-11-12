Fanteziile lui Mamdani cu arestarea lui Netanyahu, tăiate scurt de consiliul municipal

O adresă oficială publicată marţi pe platforma X de către membra republicană a consiliului municipal din New York, Inna Vernikov, provoacă una dintre promisiunile centrale de campanie ale viitorului primar al oraşului, Zohran Mamdani.

În scrisoare, Vernikov îl invită pe prim‑ministrul israelian Benjamin Netanyahu să viziteze oraşul pe 1 ianuarie 2026, ziua în care Mamdani urmează să preia funcţia, într‑o mişcare ce pare a testa intenţia sa de a-l aresta pe Netanyahu, așa cum promisese în campanie.

Vernikov, reprezentând al 48‑lea district din sudul Brooklynului, o zonă cu populaţie evreiască numeroasă, a postat pe X o scrisoare oficială adresată biroului lui Netanyahu, datată 10 noiembrie.

În text se precizează:

„Cu mare onoare vă adresez invitația de a vizita New York City pe 1 ianuarie 2026, pentru a vă întâlni cu membrii comunității noastre și pentru a reafirma legătura profundă și durabilă dintre Statul Israel și locuitorii orașului New York City, care găzduiește cea mai mare populație evreiască din afara Israelului.” „În ultimele luni, au existat declarații iresponsabile și, sincer, absurde făcute de primarul ales Zohran Mamdani, care a făcut campanie electorală pe baza promisiunii că vă va „aresta” imediat ce veți pune piciorul în orașul nostru.”

Scrisoarea subliniază legătura de durată între oraşul New York şi Israel, invitând simbolic vizita prim‑ministrului în ziua inaugurării primarului.

În timpul campaniei sale pentru funcţia de primar, Mamdani a declarat că ar respecta mandatele emise de International Criminal Court (ICC) împotriva liderului israelian pentru presupuse „crime de război” în Gaza, afirmând că îl va aresta dacă Netanyahu va păşi în New York.

Totuşi, experţii în drept consideră că primarul unui oraş american nu are jurisdicţia legală pentru a efectua o asemenea arestare.

One of @ZohranKMamdani’s campaign promises was to arrest @netanyahu, the duly elected Prime Minister of @Israel, upon his arrival in NYC. On January 1, Mamdani will take office. And also on January 1st, I look forward to welcoming Bibi to New York City. NY🗽will always stand with… pic.twitter.com/bCXIpYXBFJ — Councilwoman Inna Vernikov (@InnaVernikov) November 11, 2025

Printre argumente: Statele Unite nu recunosc autoritatea ICC, iar forţele locale de poliţie nu au mandat de a reţine un şef de stat străin pentru acuzaţii internaţionale.

Prin invitaţia adresată lui Netanyahu, Vernikov pare să trimită un semnal dublu: atât de susţinere pentru Israel şi comunitatea evreiască din New York, cât şi de contestare a programului politic al primarului‑ales Mamdani.

Scrisoarea evocă explicit afirmaţiile acestuia din campanie, calificându‑le „iresponsabile şi franc absurd”.

Pe de altă parte, iniţiativa ridică întrebări privind impactul real al promisiunilor făcute în campanie. Invitaţia poate fi privită ca un test simbolic pentru Mamdani: dacă Netanyahu va accepta să vină, rămâne de văzut cum va reacţiona administraţia noului primar.

Dacă nu vine — sau dacă vizita nu are loc sub auspiciile invitatei — provocarea îşi pierde din relevanţă.

Invitarea lui Benjamin Netanyahu la New York pentru data de 1 ianuarie 2026 marchează o provocare politică directă la adresa promisiunii lui Zohran Mamdani de a-l aresta pe liderul israelian.

Deşi promisiunea primarului‑ales este intens mediatizată, interpretările juridice indică limite clare în ceea ce priveşte punerea ei în practică

În acest context, gestul lui Inna Vernikov oferă un studiu de caz asupra modului în care simbolismul, politica locală şi relaţiile internaţionale se intersectează la nivel municipal.