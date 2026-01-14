Politica

Scutire de impozite pentru proprietarii afectați de explozia din Rahova

Comentează știrea
Scutire de impozite pentru proprietarii afectați de explozia din RahovaExplozie Rahova. Sursa foto: ISU
Din cuprinsul articolului

Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a anunțat miercuri o măsură de sprijin pentru proprietarii apartamentelor din blocul afectat de explozia produsă în 2025, aceștia urmând să fie scutiți de la plata taxelor și impozitelor locale aferente anului 2026.

Persoanele afectate de explozia din Rahova vor fi scutite de impozite

„Am decis scutirea de la plata taxelor şi impozitelor locale pentru proprietarii apartamentelor din blocul în care s-a produs explozia din 2025. După o astfel de pierdere, aceşti oameni nu trebuie să mai suporte taxele şi impozitele aferente anului 2026. Este o măsură de solidaritate şi de sprijin concret pentru cetăţenii care s-au confruntat, peste noapte, cu o situaţie dramatică. Prioritatea noastră este siguranţa oamenilor şi sprijinirea lor reală în momente dificile. Sectorul 5 este o comunitate, iar când unii dintre noi suferă, datoria noastră este să fim alături de ei cu măsuri concrete”, a scris pe Facebook primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone.

Vlad Popescu Piedone

Vlad Popescu Piedone. Sursă foto: Facebook

Sumele deja achitate vor fi restituite

Potrivit Primăria Sectorului 5, decizia a fost adoptată ca măsură administrativă de sprijin, având în vedere prejudiciile produse și imposibilitatea utilizării imobilelor afectate. În situația în care unele persoane au achitat deja taxele și impozitele locale, acestea pot depune o solicitare către Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5 pentru restituirea sumelor corespunzătoare

„Măsura este adoptată în temeiul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care permit autorităţilor administraţiei publice locale acordarea de scutiri sau reduceri de la plata impozitelor în situaţii excepţionale”, se arată în comunicatul autorității locale. Aplicarea prevederilor legale are la bază rapoartele și hotărârile emise de Inspectoratul de Stat în Construcții și de Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență.

Marea schismă din Europa la care participă activ și România: E un drum ireversibil
Marea schismă din Europa la care participă activ și România: E un drum ireversibil
Platforma Neptun Deep, țintă posibilă pentru Rusia. România își modernizează Forțele Navale
Platforma Neptun Deep, țintă posibilă pentru Rusia. România își modernizează Forțele Navale

La finalul lunii decembrie, Consiliul Local Sector 5 a aprobat și decontarea cheltuielilor pentru rebranșarea la electricitate și gaze a familiilor afectate de explozia produsă în luna octombrie.

Explozia din Rahova, bilanț tragic

Explozia a avut loc în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, Sectorul 5, București, în zona Calea Rahovei – strada Vicina, în apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”

 Deflagrația a distrus parțial fațada și două niveluri ale clădirii, a impus evacuarea locatarilor și activarea planului roșu de intervenție. Conform rapoartelor oficiale, trei persoane și-au pierdut viața și cel puțin 13 au fost rănite.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:08 - Andrei Nicolescu a confirmat că Dinamo a primit o ofertă oficială de 4 milioane de euro pentru Cătălin Cîrjan
22:00 - Groenlanda, subiect de discuție la Washington: Danemarca și SUA creează un grup comun
21:50 - Marea schismă din Europa la care participă activ și România: E un drum ireversibil
21:42 - Biserica Ortodoxă Română susține că plătește impozite și nu beneficiază de facilități nejustificate
21:33 - Platforma Neptun Deep, țintă posibilă pentru Rusia. România își modernizează Forțele Navale
21:26 - Cine e cel mai mare fan al lui Dan Alexa. Nu este Denise Rifai

HAI România!

Voi vedeți ce vine peste noi? Hai LIVE cu Turcescu
Voi vedeți ce vine peste noi? Hai LIVE cu Turcescu
Tanti Elvira
Tanti Elvira
Mercosur, încă o nenorocire pe capul fermierilor români
Mercosur, încă o nenorocire pe capul fermierilor români

Proiecte speciale