Scutire de impozite pentru proprietarii afectați de explozia din Rahova

Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a anunțat miercuri o măsură de sprijin pentru proprietarii apartamentelor din blocul afectat de explozia produsă în 2025, aceștia urmând să fie scutiți de la plata taxelor și impozitelor locale aferente anului 2026.

„Am decis scutirea de la plata taxelor şi impozitelor locale pentru proprietarii apartamentelor din blocul în care s-a produs explozia din 2025. După o astfel de pierdere, aceşti oameni nu trebuie să mai suporte taxele şi impozitele aferente anului 2026. Este o măsură de solidaritate şi de sprijin concret pentru cetăţenii care s-au confruntat, peste noapte, cu o situaţie dramatică. Prioritatea noastră este siguranţa oamenilor şi sprijinirea lor reală în momente dificile. Sectorul 5 este o comunitate, iar când unii dintre noi suferă, datoria noastră este să fim alături de ei cu măsuri concrete”, a scris pe Facebook primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone.

Potrivit Primăria Sectorului 5, decizia a fost adoptată ca măsură administrativă de sprijin, având în vedere prejudiciile produse și imposibilitatea utilizării imobilelor afectate. În situația în care unele persoane au achitat deja taxele și impozitele locale, acestea pot depune o solicitare către Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5 pentru restituirea sumelor corespunzătoare

„Măsura este adoptată în temeiul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care permit autorităţilor administraţiei publice locale acordarea de scutiri sau reduceri de la plata impozitelor în situaţii excepţionale”, se arată în comunicatul autorității locale. Aplicarea prevederilor legale are la bază rapoartele și hotărârile emise de Inspectoratul de Stat în Construcții și de Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență.

La finalul lunii decembrie, Consiliul Local Sector 5 a aprobat și decontarea cheltuielilor pentru rebranșarea la electricitate și gaze a familiilor afectate de explozia produsă în luna octombrie.

Explozia a avut loc în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, Sectorul 5, București, în zona Calea Rahovei – strada Vicina, în apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”

Deflagrația a distrus parțial fațada și două niveluri ale clădirii, a impus evacuarea locatarilor și activarea planului roșu de intervenție. Conform rapoartelor oficiale, trei persoane și-au pierdut viața și cel puțin 13 au fost rănite.