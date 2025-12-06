Social

Scara avariată de explozia din Rahova va fi demolată. Cheltuielile vor fi suportate de Primăria Capitalei

Comentează știrea
Scara avariată de explozia din Rahova va fi demolată. Cheltuielile vor fi suportate de Primăria CapitaleiExplozie Rahova. Sursa foto: ISU
Din cuprinsul articolului

Scara blocului din Rahova afectată de explozia din 17 octombrie urmează să fie demolată, potrivit unor surse din Primăria Capitalei citate de Euronews. Prima etapă presupune punerea în siguranță a imobilului prin montarea unor stâlpi de susținere pe fațada clădirii, măsură necesară pentru a permite intervențiile ulterioare.

Scara avariată de explozia din Rahova va fi demolată

Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, a anunțat vineri că a fost semnat un acord cu proprietarii apartamentelor din blocul afectat, astfel încât lucrările să poată începe „rapid și fără birocrație”, costurile fiind acoperite integral de Primăria Capitalei.

„Punem în siguranţă blocul din Rahova şi redăm oamenilor încrederea că nu sunt singuri în acest moment dificil. Acordul semnat cu toţi locatarii ne permite să intervenim integral pe cheltuiala Primăriei, astfel încât lucrările să înceapă rapid şi fără birocraţie. Este un pas esenţial într-un moment greu. Ştiu că oamenii nu se pot întoarce încă acasă şi trăiesc în incertitudine”, a transmis primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

Stelian Bujduveanu

Stelian Bujduveanu. Sursa foto: INQUAM/Octav Ganea

Promisiuni privind transparența și siguranța locatarilor

Edilul a subliniat că își asumă întreaga procedură: „Îmi asum acest proces cap-coadă. Vom lucra transparent, responsabil şi cu prioritate absolută pentru siguranţa familiilor afectate”.

Corina Dănilă despre confruntarea cu minerii: Mi-a fost frică de ei
Corina Dănilă despre confruntarea cu minerii: Mi-a fost frică de ei
Bătaie ca-n filme între doi adolescenți în autogara. Nimeni n-a intervenit
Bătaie ca-n filme între doi adolescenți în autogara. Nimeni n-a intervenit

Explozia din 17 octombrie, produsă în Sectorul 5, s-a soldat cu trei decese și 15 răniți, iar alimentarea cu gaze naturale a fost oprită pentru 1.086 de clienți casnici. Între timp, locatarii s-au putut întoarce doar în corpurile de clădire considerate sigure.

Ancheta nu s-a încheiat

Un reprezentant al Poliției Române preciza atunci că „corpul de clădire în care a avut loc explozia este impropriu pentru locuit”, iar celelalte două corpuri urmează să fie expertizate de ISC, apartament cu apartament.

Pe 17 octombrie a fost deschis și un dosar penal privind deflagrația din blocul cu opt etaje, cazul fiind preluat de procurorii Curții de Apel București. Ancheta se desfășoară in rem pentru infracțiunea de distrugere din culpă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:15 - Corina Dănilă despre confruntarea cu minerii: Mi-a fost frică de ei
17:05 - Bătaie ca-n filme între doi adolescenți în autogara. Nimeni n-a intervenit
16:58 - Povestea celui mai scund om din istorie
16:49 - Cele mai bizare sporturi: rostogolirea după brânză, fotbalul în mocirlă și hocheiul subacvatic. Video
16:46 - Șapte persoane au murit, iar alte 11 au fost rănite în Turcia, după ce un autobuz a lovit un camion 
16:35 - Europa va avea o nouă rută feroviară spectaculoasă. Un tren va traversa orașe turistice renumite

HAI România!

Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale

Proiecte speciale