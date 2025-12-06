Scara avariată de explozia din Rahova va fi demolată. Cheltuielile vor fi suportate de Primăria Capitalei

Scara blocului din Rahova afectată de explozia din 17 octombrie urmează să fie demolată, potrivit unor surse din Primăria Capitalei citate de Euronews. Prima etapă presupune punerea în siguranță a imobilului prin montarea unor stâlpi de susținere pe fațada clădirii, măsură necesară pentru a permite intervențiile ulterioare.

Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, a anunțat vineri că a fost semnat un acord cu proprietarii apartamentelor din blocul afectat, astfel încât lucrările să poată începe „rapid și fără birocrație”, costurile fiind acoperite integral de Primăria Capitalei.

„Punem în siguranţă blocul din Rahova şi redăm oamenilor încrederea că nu sunt singuri în acest moment dificil. Acordul semnat cu toţi locatarii ne permite să intervenim integral pe cheltuiala Primăriei, astfel încât lucrările să înceapă rapid şi fără birocraţie. Este un pas esenţial într-un moment greu. Ştiu că oamenii nu se pot întoarce încă acasă şi trăiesc în incertitudine”, a transmis primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

Edilul a subliniat că își asumă întreaga procedură: „Îmi asum acest proces cap-coadă. Vom lucra transparent, responsabil şi cu prioritate absolută pentru siguranţa familiilor afectate”.

Explozia din 17 octombrie, produsă în Sectorul 5, s-a soldat cu trei decese și 15 răniți, iar alimentarea cu gaze naturale a fost oprită pentru 1.086 de clienți casnici. Între timp, locatarii s-au putut întoarce doar în corpurile de clădire considerate sigure.

Un reprezentant al Poliției Române preciza atunci că „corpul de clădire în care a avut loc explozia este impropriu pentru locuit”, iar celelalte două corpuri urmează să fie expertizate de ISC, apartament cu apartament.

Pe 17 octombrie a fost deschis și un dosar penal privind deflagrația din blocul cu opt etaje, cazul fiind preluat de procurorii Curții de Apel București. Ancheta se desfășoară in rem pentru infracțiunea de distrugere din culpă.