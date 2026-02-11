Iohannis nu scapă de probleme. Dosarul deschis de ANAF se va judeca la Tribunalul Hunedoara

Curtea de Apel Alba Iulia a decis strămutarea dosarului deschis de Agenția Națională de Administrare Fiscală împotriva familiei fostului președinte Klaus Iohannis de la Tribunalul Sibiu la Tribunalul Hunedoara. Acțiunea vizează recuperarea banilor încasați ca chirie pentru un imobil din centrul Sibiului, pentru care statul susține că deține dreptul de proprietate.

Dosarul, înregistrat inițial la Tribunalul Sibiu sub numărul 2405/85/2025, are ca obiect principal răspunderea delictuală, iar ca obiecte secundare îmbogățirea fără justă cauză și sechestrul asigurător.

Decizia de strămutare a fost luată la solicitarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov și este definitivă, păstrând toate actele efectuate până în prezent.

„Admite cererea de strămutare formulată de către petentul Statul Român prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov în contradictoriu cu intimaţii Iohannis Klaus Werner şi Iohannis Carmen Georgeta. Dispune strămutarea la Tribunalul Hunedoara a procesului care face obiectul dosarului nr. 2405/85/2025 înregistrat la Tribunalul Sibiu. Păstrează actele îndeplinite înainte de strămutare. Definitivă”, este soluţia pronunţată marţi, 10 februarie 2026, de către un complet de la Curtea de Apel Alba Iulia.

ANAF a deschis acțiunea încă din noiembrie 2025, solicitând instanței ca familia Iohannis să plătească despăgubiri pentru lipsa de folosință a cotei de jumătate din imobil și să instituie măsuri asigurătorii asupra bunurilor acestora, având în vedere că plata voluntară a fost refuzată.

Fosta proprietate a lui Klaus Iohannis a fost preluată de stat conform legislației, printr-o moștenire vacantă, ceea ce a permis obținerea dreptului de coproprietate de către statul român. Accesul în imobil a fost realizat de ANAF prin schimbarea yalei, cu acordul foștilor proprietari.

Tribunalul Sibiu a admis, de asemenea, cererea privind cealaltă jumătate a imobilului, pentru care statul solicită recuperarea sumelor obținute din chirii de către soții Iohannis.

Dosarul rămâne acum în competența Tribunalului Hunedoara, unde se va continua procesul pentru stabilirea sumelor datorate statului.