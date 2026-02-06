Mașina de protocol a lui Klaus Iohannis, scoasă la licitație

Primăria Municipiului Sibiu a anunțat scoaterea la licitație a mașinii de protocol folosită de fostul președinte Klaus Iohannis, un Audi A6 3.2 FSI, potrivit Artmark. Autoturismul face parte din flota administrativă a orașului și este oferit spre vânzare în cadrul programului de înnoire a vehiculelor oficiale.

Prețul de pornire pentru această mașină este de doar 1.000 de euro, iar licitația va avea loc în cadrul evenimentului „Time to Bid - Licitația de Ceasuri & Accesorii de Lux”, programat pe 24 februarie, de la ora 18.00.

Participanții pot fi prezenți fizic la Palatul Cesianu-Racoviță din București (str. C.A. Rosetti nr. 5) sau pot licita online, pe platforma Artmark Live. Accesul publicului este liber, iar cei interesați trebuie doar să își creeze un cont gratuit de colecționar pe site-ul Artmark.

Mașina scoasă la licitație a fost folosită rar, având un kilometraj redus de aproximativ 120.000 km. Modelul datează din 2005, se află într-o stare tehnică bună și a trecut recent prin revizie completă. Dotările includ scaune încălzite, climatizare automată și sistem infotainment, oferind confort și funcționalitate la standarde înalte.

Audi A6 este recunoscut în întreaga Europă ca o alegere frecventă pentru flotele oficiale și automobilele de protocol. Combinația dintre discreție, confort și prestanță îl recomandă pentru transportul instituțional. Un exemplu celebru este Regele Charles III, care a folosit un Audi A6 în cadrul flotei sale oficiale, demonstrând reputația acestui model la nivel internațional.

Evenimentul „Time to Bid” nu include doar mașina oficială. Licitația este cunoscută pentru selecția impresionantă de ceasuri și accesorii de lux, reunind mărci celebre precum Rolex, Cartier, Chopard, Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, Franck Muller și Vacheron Constantin.

Loturile includ piese cu conținut ridicat de aur, ceea ce le sporește valoarea și le face atractive atât pentru colecționari, cât și pentru cei care caută obiecte de lux cu prețuri competitive.

Printre loturile remarcabile se numără o serie de 11 ceasuri Rolex, inclusiv un Rolex Datejust II din aur și oțel, cu diamante, fabricat în 2023, cu preț de pornire de 10.000 de euro, sub prețul de listă de 18.000 de euro.

De asemenea, sunt scoase la licitație un Franck Muller Conquistador din aur (2010), cu preț de pornire 27.000 de euro, sub prețul de listă de 40.000 de euro, și un set rar de colecție format din colier și ceas Omega Gilbert Albert (1964) din aur, cu preț de pornire 19.000 de euro, față de 30.000 de euro.

Printre loturi se află și un TAG Heuer Carrera Chrono Cal 360 din aur, ediție limitată (nr. 48/100), cu preț de pornire 10.000 de euro, mai mic decât prețul de listă de 15.000 de euro.

Expoziția tuturor loturilor este deschisă publicului până în ziua licitației. Vizitatorii pot admira piesele de luni până duminică, între orele 10.00 și 20.00, la Palatul Cesianu-Racoviță din Capitală.