Politica

Mașina de protocol a lui Klaus Iohannis, scoasă la licitație

Comentează știrea
Mașina de protocol a lui Klaus Iohannis, scoasă la licitațieKlaus Iohannis. Sursa foto: facebook / Klaus Iohannis
Din cuprinsul articolului

Primăria Municipiului Sibiu a anunțat scoaterea la licitație a mașinii de protocol folosită de fostul președinte Klaus Iohannis, un Audi A6 3.2 FSI, potrivit Artmark. Autoturismul face parte din flota administrativă a orașului și este oferit spre vânzare în cadrul programului de înnoire a vehiculelor oficiale.

Mașina de protocol a lui Klaus Iohannis, scoasă la licitație

Prețul de pornire pentru această mașină este de doar 1.000 de euro, iar licitația va avea loc în cadrul evenimentului „Time to Bid - Licitația de Ceasuri & Accesorii de Lux”, programat pe 24 februarie, de la ora 18.00.

Participanții pot fi prezenți fizic la Palatul Cesianu-Racoviță din București (str. C.A. Rosetti nr. 5) sau pot licita online, pe platforma Artmark Live. Accesul publicului este liber, iar cei interesați trebuie doar să își creeze un cont gratuit de colecționar pe site-ul Artmark.

Audi A6

Audi A6. Sursa foto Wikipedia

Mașina scoasă la licitație a fost folosită rar, având un kilometraj redus de aproximativ 120.000 km. Modelul datează din 2005, se află într-o stare tehnică bună și a trecut recent prin revizie completă. Dotările includ scaune încălzite, climatizare automată și sistem infotainment, oferind confort și funcționalitate la standarde înalte.

Posibil abuz de poziție dominantă la CFR. Consiliul Concurenței a deschis o investigație
Posibil abuz de poziție dominantă la CFR. Consiliul Concurenței a deschis o investigație
Acuzațiile DNA împotriva lui Robert Negoiță. Alte șase persoane sunt cercetate 
Acuzațiile DNA împotriva lui Robert Negoiță. Alte șase persoane sunt cercetate 

Alte obiecte scoase la licitație

Audi A6 este recunoscut în întreaga Europă ca o alegere frecventă pentru flotele oficiale și automobilele de protocol. Combinația dintre discreție, confort și prestanță îl recomandă pentru transportul instituțional. Un exemplu celebru este Regele Charles III, care a folosit un Audi A6 în cadrul flotei sale oficiale, demonstrând reputația acestui model la nivel internațional.

Evenimentul „Time to Bid” nu include doar mașina oficială. Licitația este cunoscută pentru selecția impresionantă de ceasuri și accesorii de lux, reunind mărci celebre precum Rolex, Cartier, Chopard, Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, Franck Muller și Vacheron Constantin.

licitatie

Sursă foto: Dreamstime

Loturile includ piese cu conținut ridicat de aur, ceea ce le sporește valoarea și le face atractive atât pentru colecționari, cât și pentru cei care caută obiecte de lux cu prețuri competitive.

Printre loturile remarcabile se numără o serie de 11 ceasuri Rolex, inclusiv un Rolex Datejust II din aur și oțel, cu diamante, fabricat în 2023, cu preț de pornire de 10.000 de euro, sub prețul de listă de 18.000 de euro.

Când e deschisă expoziția

De asemenea, sunt scoase la licitație un Franck Muller Conquistador din aur (2010), cu preț de pornire 27.000 de euro, sub prețul de listă de 40.000 de euro, și un set rar de colecție format din colier și ceas Omega Gilbert Albert (1964) din aur, cu preț de pornire 19.000 de euro, față de 30.000 de euro.

Printre loturi se află și un TAG Heuer Carrera Chrono Cal 360 din aur, ediție limitată (nr. 48/100), cu preț de pornire 10.000 de euro, mai mic decât prețul de listă de 15.000 de euro.

Expoziția tuturor loturilor este deschisă publicului până în ziua licitației. Vizitatorii pot admira piesele de luni până duminică, între orele 10.00 și 20.00, la Palatul Cesianu-Racoviță din Capitală.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:01 - Jordan Bardella, posibil candidat la alegerile prezidențiale din 2027 din Franța
16:49 - Posibil abuz de poziție dominantă la CFR. Consiliul Concurenței a deschis o investigație
16:37 - Andreea Bostănică dă cărțile pe față. De ce s-a despărțit cu adevărat de fostul ei iubit
16:28 - Fostul premier al Norvegiei, investigat pentru presupuse legături cu Jeffrey Epstein
16:16 - Acuzațiile DNA împotriva lui Robert Negoiță. Alte șase persoane sunt cercetate 
16:10 - Eminescu, propus pentru canonizare de președintele Congresului Eminescologilor

HAI România!

Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu
Scurta carieră fericită a ”liberalului” Ilie Bolojan. Liberalismul românesc sub noul Ceaușescu.
Scurta carieră fericită a ”liberalului” Ilie Bolojan. Liberalismul românesc sub noul Ceaușescu.

Proiecte speciale