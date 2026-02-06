Cum să verifici dacă mașina ta din Germania a fost, de fapt, un morman de fiare

Piața mașinilor second-hand din România continuă să fie una dintre cele mai netransparente din Europa, iar mulți cumpărători ajung să plătească mii de euro pentru vehicule cu probleme ascunse.

Site-uri precum InspectorAuto.ro și carVertical oferă instrumente prin care poți verifica istoricul unui vehicul înainte de a semna contractul de vânzare-cumpărare și astfel să eviți riscurile asociate cu mașinile „Daună Totală” revândute sau cu kilometrajul dat înapoi.

Într-o piață în care mulți vânzători omit sau ascund informații esențiale despre vehiculele second-hand, istoricul real al unei mașini poate fi decisiv în alegerea unei mașini care merită banii.

Datele disponibile arată că un procent semnificativ dintre mașinile verificate prin intermediul platformelor de raportare au avut daune semnificative sau kilometraj modificat.

De exemplu, potrivit statisticilor publicate de carVertical, aproape 58 % dintre mașinile verificate au un istoric de avarii raportate, iar aproape 7–8 % dintre vehicule prezentau semne de fraudă la kilometraj, cu medii ale reducerii kilometrilor de peste 85.000 km.

InspectorAuto.ro, o altă platformă populară pentru verificarea istoricului mașinilor, a evidențiat într-un studiu că un număr mare de vehicule vândute ca „fără accident” aveau daune reale în trecut. Într-un eșantion de 100 de mașini rulate, 66 % au avut cel puțin o daună înregistrată, iar un procent dintre acestea au fost avariate serios sau chiar „daună totală”.

Aceste cifre ilustrează natura ascunsă a unei părți a pieței auto second-hand și explică de ce mulți cumpărători sunt surprinși când descoperă probleme majore după achiziție.

Atât InspectorAuto.ro cât și carVertical.com folosesc seria de șasiu (VIN) pentru a genera rapoarte detaliate despre istoricul unei mașini. Prin introducerea VIN-ului, poți afla dacă:

kilometrajul afișat este real sau a fost dat înapoi,

vehiculul a avut daune semnificative sau a fost implicat în accidente,

mașina a fost importată și ce daune au fost raportate în țara de origine, de exemplu Germania sau alte state UE.

Un raport de istoric auto complet poate oferi date despre daunele înregistrate prin RCA sau CASCO, valoarea estimată a reparațiilor, istoricul kilometrilor și alte informații utile cumpărătorului.

În plus, există și opțiuni gratuite sau reduse pentru verificări de bază, care pot semnala probleme evidente încă din faza inițială a negocierii prețului.

Câteva dintre cele mai importante lucruri pe care să le verifici înainte de a cumpăra o mașină second-hand, mai ales din import:

Verifică VIN-ul online: Introdu seria de șasiu într-un instrument de raportare pentru a vedea istoricul accidentelor și kilometrajul real.

Compară informațiile cu documentele oficiale: Datele istorice oferite online ar trebui să fie corelate cu informațiile din acte și cu înregistrările la RAR sau în Cartea de Service.

Fă o verificare fizică: Pe lângă raportul istoric, este esențial să duci mașina într-un service autorizat pentru o evaluare completă, care poate descoperi probleme structurale sau mecanice ascunse.

Mașinile „Daună Totală” sunt vehicule care au fost cândva declarate ca imposibil de reparat sau cu daune atât de mari încât valoarea de piață a fost considerată zero. Dacă astfel de mașini sunt reparate și apoi revândute fără transparență, cumpărătorii pot plăti prețuri exagerate pentru un vehicul nesigur sau nefiabil.

Verificarea istoricului cu instrumente online te ajută să identifici dacă o mașină care pare perfectă la exterior a fost implicată într-un accident major sau a avut kilometrajul manipulat, ceea ce poate afecta valoric și tehnic investiția ta.