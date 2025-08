Social Țeapă pentru șoferi, în Grecia. Intri în bucluc și pierzi bani







Turiștii care merg în Grecia au fost avertizați pe un grup de călătorii de o conatională cu privire la o nouă metodă de țeapă. Aceasta implică un așa zis accident de mașină în urma căruia se cer despăgubiri.

O turistă a explicat că există o nouă metodă prin care răufăcătorii încearcă să obțină bani de la oameni. ”Am parcat la supermarket, și după ce am terminat cumpărăturile, când am ieșit, în fața noastră parcase o mașină de Serbia. Și chiar am făcut o glumă cu soțul meu, spunându-i că cineva "s-a pupat" cu numărul de la masina noastră.

Ne-am dus la portbagaj, și atunci am observat că proprietarul mașinii respective, stătea liniștit cu mâinile pe plafon, parcă ne aștepta să terminam de pus cumpărăturile. A venit la soțul meu, și fără să rupă o boabă de engleza, îi arăta că i-am lovit mașina. Deși știam clar că el nu era acolo când am parcat.

Deja aveam scris pe capota "500 E". Ne arată că undeva în stânga sus, la bară avea o lovitură, și că o avea de la noi. Se vedea de la o poștă că era o lovitura veche, și oricum, chiar dacă l-am fi lovit o noi, nu avea cum să fie acolo lovitura, trebuia să fie pe mijloc. Toate astea ni le arăta, fără ca el să își tragă mașina, care era în continuare lipită de chenarul de la numărul nostru”, a explicat turista.

Ulterior românii au vrut să cheme poliția. ”I-am zis, prin google translate, să chemăm politia, și să vedem cine e vinovat. Când a auzit așa, ne spunea, tot cu Google translate, că nu e nevoie, că trebuie să ne înțelegem omenește, fiind cu toții străini, că e târziu, că avem copii mici. Și că mai bine îi dăm 500 de euro să-și repare bara, și terminăm povestea.

Ne-am dat seama apoi că vrea să ne păcălească, i-am zis că cerem filmarea de pe camerele de la market. Și nu plecăm până nu vine politia. Efectiv nu mai scăpam de el, ne-a ținut acolo jumătate de oră. I-am zis la un moment dat, că dacă nu încetează, chem eu poliția pentru hărțuire, că ne-am prins ce vrea, nu suntem proști! Ne-a urat apoi vacantă plăcută și a plecat!” a povestit românca.