Call-center din Chișinău vindea bunuri imobile inexistente. 15 reținuți într-o schemă cu rulaj de 2 milioane $/lună

Republica Moldova. O grupare specializată în escrocherii prin intermediul unui centru de apel care convingea oameni să investească în bunuri și tranzacții inexistente a fost destructurată de oamenii legii. În urma unor percheziții desfășurate la Chișinău, 15 persoane au fost reținute, fiind suspectate de fraudă și spălare de bani într-o schemă infracțională de amploare, cu un rulaj estimat la aproximativ două milioane de dolari lunar.

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), membrii grupării contactau telefonic sau online potențiale victime, pe care le persuadau să investească bani în proiecte aparent profitabile. Printre oportunitățile prezentate se numărau achiziția de terenuri pentru construcția locuințelor, tranzacții valutare sau investiții în criptomonede.

Pentru a crea impresia unor afaceri legitime, operatorii simulau existența investițiilor propuse, iar după ce victimele transferau sumele solicitate, organizatorii intrau în posesia banilor și întrerupeau orice comunicare cu persoanele înșelate.

Anchetatorii susțin că operatorii centrului de apel acționau la indicația unor organizatori care urmează să fie identificați. Aceștia ar fi coordonat și operațiuni de spălare a banilor proveniți din diverse activități ilegale, atât din Republica Moldova, cât și din afara țării.

Conform procurorilor, fondurile ar proveni din escrocherii, inclusiv fraude comise prin internet și criptomonede, contrabandă cu țigări și alcool, precum și trafic de droguri.

Investigațiile arată că persoanele care apelau la serviciile organizatorilor ar activa în domenii precum tehnologia informației, construcțiile rezidențiale, consultanța contabilă sau comerțul cu automobile.

Pentru a facilita activitățile ilegale, gruparea ar fi creat mai multe companii-paravan și platforme dedicate tranzacțiilor cu criptomonede, utilizate pentru a ascunde proveniența banilor și pentru a simula activități economice reale.

În cadrul descinderilor efectuate joi, 5 februarie, oamenii legii au ridicat 25 de calculatoare și 35 de telefoane mobile. Dispozitivele urmează să fie analizate pentru a stabili detaliile schemei infracționale și pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.

Cele 15 persoane reținute au vârste cuprinse între 24 și 36 de ani. Potrivit PCCOCS, acestea sunt originare din stânga Nistrului și din sudul Republicii Moldova, însă în dosar ar fi documentați și cetățeni străini.

Printre persoanele reținute se numără și un bărbat de 34 de ani, considerat liderul operatorilor din cadrul centrului de apel.

Procurorii PCCOCS urmează să solicite instanței aplicarea măsurii de arest preventiv pentru suspecți. În paralel, anchetatorii continuă investigațiile pentru identificarea persoanelor din eșalonul superior al grupării și stabilirea tuturor conexiunilor infracționale.

Totodată, oamenii legii desfășoară acțiuni pentru identificarea victimelor care au suferit prejudicii în urma acestei scheme.