Un bărbat, găsit fără suflare în curtea unui imobil din municipiul Giurgiu

Social

Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Un bărbat a fost găsit fără suflare, luni, în curtea unui imobil din municipiul Giurgiu. La fața locului nu au fost observate urme vizibile de violență, iar trupul a fost dus la morgă pentru necropsie și stabilirea exactă a cauzei morții, potrivit IPJ Giurgiu.

Trupul unui bărbat, descoperit în curtea unui imobil

Polițiștii din municipiul Giurgiu au fost anunțați telefonic, luni, că un bărbat a fost găsit fără suflare în curtea unui imobil. Din primele verificări a reieșit că este vorba despre un bărbat de 73 de ani.

„La faţa locului s-au deplasat poliţiştii care au constatat că cele sesizate se confirmă. Din primele verificări efectuate a reieşit faptul că este vorba despre un bărbat, de 73 de ani, din municipiul Giurgiu”, au anunțat polițiștii.

Nu au fost identificate urme vizibile de violență

Potrivit autorităților, la examinarea sumară nu au fost identificate urme vizibile de violență, iar cadavrul bărbatului a fost transportat la morgă, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei morții.

Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu. „Cercetările sunt continuate, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă”, au mai transmis polițiștii.

Poliție

Cadavrul unei persoane, găsit în Dunăre

Reamintim că la începutul lunii aprilie, cadavrul unei persoane a fost găsit în Dunăre, în zona localității Seimenii Mici. Descoperirea a fost făcută pe data de 5 aprilie, în jurul orei 12:30, potrivit IPJ Constanța. La fața locului au ajuns polițiștii de la Poliția orașului Cernavodă, împreună cu criminaliștii, care au început cercetările și au strâns probe pentru identificarea victimei.

Polițiștii din Cernavodă continuă cercetările în acest caz. „Trupul neînsuflețit a fost transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei, pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului”, anunța IPJ Constanța.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale