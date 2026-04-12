Gigi Becali a rămas, din nou, fără permis de conducere. Motivul pentru care l-au sancționat polițiștii

Gigi Becali, la volanul unui bolid de lux. Sursa foto: captură video
Gigi Becali a fost sancționat din nou pentru viteză excesivă în Pipera, chiar în prima zi de Paște. Patronul FCSB a rămas fără permis de conducere pentru al doilea an consecutiv în aceeași perioadă.

Gigi Becali a rămas fără permis de conducere după ce a fost oprit de radar și sancționat pentru depășirea vitezei legale

Gigi Becali a rămas fără permis de conducere în prima zi de Paște, după ce a fost surprins de aparatul radar circulând cu viteză peste limita legală în Pipera. Polițiștii rutieri au aplicat sancțiunea conform legislației în vigoare, care prevede suspendarea dreptului de a conduce în astfel de situații.

Este al doilea an consecutiv în care patronul FCSB își pierde permisul în perioada Sărbătorilor Pascale, în urma unei abateri similare.

Un incident asemănător a avut loc și în 2025, în aceeași zonă

În urmă cu un an, în perioada Paștelui din 2025, Gigi Becali a fost sancționat pentru o încălcare similară a regulilor de circulație. Atunci, acesta a fost înregistrat de radar în aceeași localitate, cu o viteză de peste 105 km/h, într-o zonă cu limită de 50 km/h.

Permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 90 de zile, iar omul de afaceri a contestat sancțiunea în instanță. Demersul nu a avut succes, iar măsura a rămas în vigoare.

Gigi Becali, din nou fără permis de conducere. Omul de afaceri critică modul de acțiune al polițiștilor

După decizia instanței, Gigi Becali a comentat public situația și a criticat modul în care polițiștii acționează în zona respectivă.

Ei stau la șmecherie acolo, la pod, este 50 limita, până la 100 ai voie ca să nu-ți ia carnetul. Și eu am intrat în depășire și aveam 105. 105 cu mașina mea e fleac, nu e mare viteză”, declara atunci Gigi Becali.

Mașina condusă în momentul sancțiunii era un model de lux de aproximativ 500.000 de euro

La momentul incidentului anterior, omul de afaceri se afla la volanul unui autoturism de lux marca Rolls-Royce, evaluat la aproximativ 500.000 de euro. Vehiculul este echipat cu un motor de peste 700 de cai putere.

Pe lângă suspendarea permisului, Gigi Becali a primit și o amendă în valoare de 1.822,5 lei, reprezentând sancțiunea minimă prevăzută de lege pentru depășirea vitezei legale cu 50-70 km/h.

