Decizie nefavorabilă din partea instanței pentru Gigi Becali, în procesul cu Poliția Rutieră. Sentința nu este definitivă

Gigi Becali, patronul FCSB, a pierdut în primă instanță procesul intentat Poliției Rutiere după ce a fost prins circulând cu 105 km/h într-o zonă cu limită de 50 km/h. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel, relatează publicația Golazo.

Gigi Becali, patronul FCSB, a pierdut la Judecătoria Sectorului 1 București procesul prin care contesta sancțiunea aplicată de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București - Brigada Rutieră. Decizia instanței a fost pronunțată pe 5 martie 2026.

„Respinge, ca neîntemeiată, plângerea contravențională formulată de petentul Becali George în contradictoriu cu intimata Direcția Generală de Poliție a Municipiului București - Brigada Rutieră”, au stabilit magistrații.

Incidentul s-a petrecut în luna mai 2025, în zona Parcul Herăstrău din București, când radarul a înregistrat o viteză de 105 km/h într-o zonă cu limită de 50 km/h. Pentru această depășire, polițiștii i-au aplicat o amendă și au suspendat permisul de conducere pentru 90 de zile. Gigi Becali a făcut, însă, contestație în instanță.

Deși instanța a respins contestația, decizia nu este definitivă. Patronul FCSB are dreptul de a depune apel în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii.

Până la pronunțarea unei soluții definitive, măsura de reținere a permisului nu se aplică, ceea ce înseamnă că Becali poate conduce în continuare dacă alege să conteste hotărârea.

La momentul respectiv, Gigi Becali a criticat modul în care polițiștii au aplicat sancțiunea. „Ei stau la șmecherie, de la pod, unde limita de viteză e de 60 km/h, apoi vine zona unde e 50. Acolo nu ai voie decât până la 100 km/h, ca să nu îți ia carnetul. Eu am intrat în depășire și aveam 105. Cu mașina mea, e un fleac, nu e mare viteză. Pentru că e zonă de 60 km/h, eu puteam să am până la 110 ca să nu rămân fără permis. O să cer expertiză, că ei stau acolo, la limită, între Herăstrău și unde pornește podul. Și o să cer expertiză, că eu puteam să am până la 110 km/h și să nu rămân fără permis. Ce fac ei e o șmecherie. Dar normal e să facem prevenție, nu să stăm la pândă”, a declarat Becali.

Mașina pe care o conducea Gigi Becali era un Rolls Royce Ghost, dotat cu peste 700 de cai putere, pe care și-o cumpărase cu puțin timp înainte de incident.

În România, depășirea limitei de viteză cu peste 50 km/h atrage suspendarea permisului pentru 90 de zile și aplicarea unei amenzi. În cazul lui Becali, aceste sancțiuni au fost aplicate conform legislației în vigoare.

Patronul FCSB a mai declarat că ar fi fost dispus să încalce legea pentru a evita sancțiunea: „Mi-au zis: «Nea Gigi, n-am ce să-ți fac». Nu mai poți să faci șmecherii, că e filmat tot. Dacă nu erau combinați cu alții de la alte secții, îi dădeam carnetul altuia, să i-l ia lui”.

Despre momentul în care a fost oprit de poliție, Becali a spus: „De exemplu, ei mă opresc pe mine după pod, mai încolo, la vreun kilometru de unde se termină. Păi, eu pot să spun că nu am fost la volan eu. În kilometrul ăsta, m-am schimbat. Păi, dacă mă iei la radar, ia-mă la 200 de metri, nu mă opri la doi kilometri! Poate n-am fost eu. Dau și eu la instanță și poate zice și judecătorul: «A depășit cu 5 kilometri, are mașina pe care o are, a intrat într-o depășire ca să evite un accident». Sunt circumstanțe. Zice judecătorul: «Pentru 5 la oră îi iei carnetul? Dă-i-l înapoi». O să dureze un an, doi”.