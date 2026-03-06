Sport

Decizie nefavorabilă din partea instanței pentru Gigi Becali, în procesul cu Poliția Rutieră. Sentința nu este definitivă

Decizie nefavorabilă din partea instanței pentru Gigi Becali, în procesul cu Poliția Rutieră. Sentința nu este definitivăGigi Becali Sursa foto: Captura video
Gigi Becali, patronul FCSB, a pierdut în primă instanță procesul intentat Poliției Rutiere după ce a fost prins circulând cu 105 km/h într-o zonă cu limită de 50 km/h. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel, relatează publicația Golazo.

Gigi Becali, proces cu Poliția Rutieră. A pierdut contestația în instanță

Gigi Becali, patronul FCSB, a pierdut la Judecătoria Sectorului 1 București procesul prin care contesta sancțiunea aplicată de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București - Brigada Rutieră. Decizia instanței a fost pronunțată pe 5 martie 2026.

Respinge, ca neîntemeiată, plângerea contravențională formulată de petentul Becali George în contradictoriu cu intimata Direcția Generală de Poliție a Municipiului București - Brigada Rutieră”, au stabilit magistrații.

Incidentul s-a petrecut în luna mai 2025, în zona Parcul Herăstrău din București, când radarul a înregistrat o viteză de 105 km/h într-o zonă cu limită de 50 km/h. Pentru această depășire, polițiștii i-au aplicat o amendă și au suspendat permisul de conducere pentru 90 de zile. Gigi Becali a făcut, însă, contestație în instanță.

Gigi Becali poate conduce până la decizia finală

Deși instanța a respins contestația, decizia nu este definitivă. Patronul FCSB are dreptul de a depune apel în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii.

Până la pronunțarea unei soluții definitive, măsura de reținere a permisului nu se aplică, ceea ce înseamnă că Becali poate conduce în continuare dacă alege să conteste hotărârea.

Gigi Becali și bolidul său de 500.000 de euro

Gigi Becali, la volan. Sursa foto: arhivă EVZ

Reacția lui Gigi Becali după ce a fost prins de Poliția Rutieră

La momentul respectiv, Gigi Becali a criticat modul în care polițiștii au aplicat sancțiunea. „Ei stau la șmecherie, de la pod, unde limita de viteză e de 60 km/h, apoi vine zona unde e 50. Acolo nu ai voie decât până la 100 km/h, ca să nu îți ia carnetul. Eu am intrat în depășire și aveam 105. Cu mașina mea, e un fleac, nu e mare viteză. Pentru că e zonă de 60 km/h, eu puteam să am până la 110 ca să nu rămân fără permis. O să cer expertiză, că ei stau acolo, la limită, între Herăstrău și unde pornește podul. Și o să cer expertiză, că eu puteam să am până la 110 km/h și să nu rămân fără permis. Ce fac ei e o șmecherie. Dar normal e să facem prevenție, nu să stăm la pândă”, a declarat Becali.

Mașina pe care o conducea Gigi Becali era un Rolls Royce Ghost, dotat cu peste 700 de cai putere, pe care și-o cumpărase cu puțin timp înainte de incident.

Sancțiunile legale pentru depășirea vitezei

În România, depășirea limitei de viteză cu peste 50 km/h atrage suspendarea permisului pentru 90 de zile și aplicarea unei amenzi. În cazul lui Becali, aceste sancțiuni au fost aplicate conform legislației în vigoare.

Patronul FCSB a mai declarat că ar fi fost dispus să încalce legea pentru a evita sancțiunea: „Mi-au zis: «Nea Gigi, n-am ce să-ți fac». Nu mai poți să faci șmecherii, că e filmat tot. Dacă nu erau combinați cu alții de la alte secții, îi dădeam carnetul altuia, să i-l ia lui”.

Despre momentul în care a fost oprit de poliție, Becali a spus: „De exemplu, ei mă opresc pe mine după pod, mai încolo, la vreun kilometru de unde se termină. Păi, eu pot să spun că nu am fost la volan eu. În kilometrul ăsta, m-am schimbat. Păi, dacă mă iei la radar, ia-mă la 200 de metri, nu mă opri la doi kilometri! Poate n-am fost eu. Dau și eu la instanță și poate zice și judecătorul: «A depășit cu 5 kilometri, are mașina pe care o are, a intrat într-o depășire ca să evite un accident». Sunt circumstanțe. Zice judecătorul: «Pentru 5 la oră îi iei carnetul? Dă-i-l înapoi». O să dureze un an, doi”.

