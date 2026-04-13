Social

Un bărbat de 71 de ani a murit după ce mașina i-a fost lovită de tren în județul Timiș

Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Un bărbat în vârstă de 71 de ani și-a pierdut viața după ce mașina pe care o conducea pe DJ593, pe tronsonul dintre Parța și Peciu Nou, în județul Timiș, a fost lovită de un tren care transporta aproximativ 30 de pasageri, la o trecere la nivel cu calea ferată, a anunțat ISU Timiș.

ISU Timiș, intervenție cu echipaje de descarcerare

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș a anunțat că pompierii au intervenit la locul accidentului feroviar din comuna Peciu Nou, unde au fost mobilizate mai multe echipaje.

„A fost alertat Detaşamentul 2 Pompieri Timişoara si la locul evenimentului s-au deplasat două autospeciale de descarcerare, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare şi două echipaje SMURD, precum şi o ambulanţă SAJ cu medic. În accidentul feroviar este implicat automotorul R 11112 (sensul de mers dinspre Cruceni spre Timişoara Nord) şi un autoturism. Conducătorul autoturismului a rămas încarcerat”, a anunțat ISU Timiș.

SMURD

SMURD. Sursa foto: dreamstime.com

Bărbatul din Timiș a fost scos inconștient din mașină

Reprezentanții ISU Timiș au anunțat ulterior că victima a fost extrasă din autoturism în stare de inconștiență și predată echipajelor medicale. Potrivit instituției, bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare, iar medicul prezent la fața locului a declarat decesul.

În autoturism se afla și un câine, conform datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș a mai precizat că în tren se aflau aproximativ 30 de persoane. Niciuna dintre acestea nu a avut nevoie de îngrijiri medicale în urma impactului.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă

Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a anunțat că accidentul s-a produs pe DJ593, pe sensul de mers dinspre Parța către Peciu Nou, la o trecere de nivel cu calea ferată. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă în acest caz.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale