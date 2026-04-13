Un bărbat de 71 de ani a murit după ce mașina i-a fost lovită de tren în județul Timiș

Un bărbat în vârstă de 71 de ani și-a pierdut viața după ce mașina pe care o conducea pe DJ593, pe tronsonul dintre Parța și Peciu Nou, în județul Timiș, a fost lovită de un tren care transporta aproximativ 30 de pasageri, la o trecere la nivel cu calea ferată, a anunțat ISU Timiș.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș a anunțat că pompierii au intervenit la locul accidentului feroviar din comuna Peciu Nou, unde au fost mobilizate mai multe echipaje.

„A fost alertat Detaşamentul 2 Pompieri Timişoara si la locul evenimentului s-au deplasat două autospeciale de descarcerare, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare şi două echipaje SMURD, precum şi o ambulanţă SAJ cu medic. În accidentul feroviar este implicat automotorul R 11112 (sensul de mers dinspre Cruceni spre Timişoara Nord) şi un autoturism. Conducătorul autoturismului a rămas încarcerat”, a anunțat ISU Timiș.

Reprezentanții ISU Timiș au anunțat ulterior că victima a fost extrasă din autoturism în stare de inconștiență și predată echipajelor medicale. Potrivit instituției, bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare, iar medicul prezent la fața locului a declarat decesul.

În autoturism se afla și un câine, conform datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș a mai precizat că în tren se aflau aproximativ 30 de persoane. Niciuna dintre acestea nu a avut nevoie de îngrijiri medicale în urma impactului.

Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a anunțat că accidentul s-a produs pe DJ593, pe sensul de mers dinspre Parța către Peciu Nou, la o trecere de nivel cu calea ferată. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă în acest caz.