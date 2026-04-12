Incendiu în noaptea de Înviere la Mănăstirea Bistrița din județul Vâlcea

Un incendiu a izbucnit duminică noaptea, imediat după slujba de Înviere, la acoperişul unor chilii ale Mănăstirii Bistriţa, din localitatea Costești, judeţul Vâlcea, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vâlcea.

Cauza izbucnirii focului nu a fost încă stabilită, dar intervenția pompierilor a fost una dificilă, potrivit unui anunț făcut pe Facebook de reprezentanții ISU Vâlcea.

„Echipajele operative sosite la locul intervenţiei au constatat că arde generalizat acoperişul unei construcţii P+1, suprafaţa afectată fiind de 800 mp. Se acţionează pentru localizarea incendiului şi pentru protecţia unei butelii GPL, concomitent cu constituirea a două echipe de căutare-salvare a eventualelor persoane surprinse de incendiu”, a anunţat ISU Vâlcea.

Pentru stingerea focului care a cuprins acoperișurile chiliilor de la Mănăstirea Bistrița au intervenit inițial șase autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, au mai precizat pompierii.

Ulterior, forţele pompierilor au fost suplimentate cu o cisternă cu apă de la Detaşamentul de Pompieri Drăgăşani, cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă de la Statia de Pompieri Grădiştea, o autospecială de stingere cu apă şi spumă de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Arges şi trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă de la ISU Gorj.

Mănăstirea Bistriţa din județul Vâlcea este o ctitorie a boierilor Craioveşti și datează din jurul anului 1490. Biserica mănăstirii are hramul „Adormirea Maicii Domnului”.

Mănăstirea Bistrița este cunoscută şi prin faptul că a găzduit prima tiparniţă din Ţara Românească, unde călugărul Macarie a tipărit, în anul 1508, Liturghierul (în limba slavonă), prima carte tipărită pe pământ românesc, conform informațiilor oferite pe siteul mănăstirii.

De asemenea, la Mănăstirea Bistriţa se află moaştele Sf. Cuvios Grigorie Decapolitul.