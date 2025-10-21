A reînceput procesul de alimentare cu gaze pentru cele o mie de persoane afectate de explozia din Rahova

După explozia devastatoare din 17 octombrie, soldată cu trei morți și 15 răniți, echipele Distrigaz Sud Rețele lucrează la reluarea alimentării cu gaze în zona Rahova. Patru blocuri rămân însă fără gaz, până la finalizarea anchetei oficiale.

Echipele Distrigaz Sud Rețele au început marți lucrările pentru reluarea alimentării cu gaze naturale în zona afectată de explozia puternică din 17 octombrie, produsă pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al Capitalei. Potrivit companiei, ora exactă a reluării alimentării va fi comunicată ulterior, în funcție de evoluția intervențiilor din teren.

„Echipele Distrigaz Sud Reţele s-au deplasat imediat la faţa locului, unde au început derularea lucrărilor premergătoare de repunere în funcţiune a clienţilor amplasaţi pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj şi Vicina”, a transmis compania într-un comunicat oficial.

Reluarea alimentării se va face etapizat, însă patru imobile din zona străzii Vicina și a Căii Rahovei rămân în continuare fără gaze naturale, întrucât sunt incluse în perimetrul cercetării penale coordonate de autoritățile judiciare.

„Pentru imobilele amplasate pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 şi 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 şi 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2; Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A, reluarea alimentării cu gaze naturale se va face doar după finalizarea cercetărilor organelor abilitate”, a precizat Distrigaz Sud Rețele.

Reprezentanții companiei spun că în prezent se desfășoară activități tehnice premergătoare, pentru a pregăti rețeaua de distribuție din zonă în vederea reluării alimentării în condiții de siguranță.

„Pe parcursul acestei zile, vom reveni cu informaţii actualizate legate de ora reluării alimentării cu gaze naturale a imobilelor mai sus menţionate”, se arată în comunicatul companiei.

Compania Distrigaz Sud Rețele a anunțat că 1.086 de clienți casnici au fost afectați de oprirea alimentării cu gaze, măsura fiind impusă din motive de securitate imediat după explozie.

Incidentul, produs pe 17 octombrie 2025, a fost unul dintre cele mai grave din ultimii ani în Capitală: trei persoane au murit, iar 15 au fost rănite, dintre care trei se află în stare critică.

Blocul unde s-a produs deflagrația a fost grav avariat, iar autoritățile discută posibilitatea demolării acestuia.

În apropiere, au fost afectate și un alt bloc de locuințe și Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, unde structura de rezistență urmează să fie reevaluată de Inspectoratul de Stat în Construcții.

În urma unei analize tehnice, Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență (CMBSU) a emis Hotărârea nr. 15/19.10.2025, prin care a aprobat reluarea etapizată a alimentării cu gaze pentru clienții din zona afectată.

„Ieri, 20 octombrie 2025, în jurul orei 17:40, autorităţile au permis punerea în aplicare a strategiei tehnice prevăzute în aprobarea nr. 15/19.10.2025, emisă prin Hotărârea Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă”, a transmis compania.

Conform planului tehnic aprobat, alimentarea a fost reluată pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și Vicina, cu excepția blocurilor care fac obiectul anchetei penale.

Distrigaz Sud a precizat că reluarea completă a distribuției se va face doar după verificarea sistemului și efectuarea probelor de presiune pentru a elimina orice risc de explozie sau scurgeri.

Deflagrația s-a produs în seara zilei de 17 octombrie 2025, în jurul orei 21:30, într-un bloc situat pe Calea Rahovei, la intersecția cu strada Vicina. Explozia, urmată de un incendiu puternic, a distrus complet mai multe apartamente și a provocat daune structurale semnificative clădirii.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF), trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost transportate la spital, unele cu arsuri grave și traumatisme multiple.

„Blocul afectat prezintă deteriorări severe la nivelul planșeelor și pereților de rezistență. O parte a structurii s-a prăbușit parțial. În prezent, specialiștii ISC analizează dacă imobilul poate fi consolidat sau trebuie demolat”, a precizat ISUBIF într-un raport preliminar.

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, care investighează cauzele care au dus la deflagrație.

Compania a transmis că lucrează în strânsă coordonare cu autoritățile pentru verificarea completă a rețelei, înainte de reluarea livrării gazelor naturale.