Deshumare în dosarul morților suspecte de la Spitalul Pantelimon. Ce caută procurorii

Una dintre victimele din Dosarul Pantelimon a fost deshumată, miercuri, în Cimitirul Metalurgiei din București, în cadrul anchetei privind decesele suspecte de la Secția ATI a Spitalului Sfântul Pantelimon. Procurorii verifică legătura dintre administrarea noradrenalinei și cauza morții pacienților.

Miercuri, 22 octombrie 2025, una dintre victimele din Dosarul Pantelimon a fost deshumată în Cimitirul Metalurgiei din București, în cadrul anchetei derulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București privind decesele suspecte produse în Secția ATI a Spitalului Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon”.

Operațiunea a fost confirmată de avocatul Adrian Cuculiș, care a declarat că măsura este una „extrem de intruzivă”, fiind dispusă în contextul unei expertize medico-legale suplimentare.

Până la momentul redactării acestei știri, procurorii nu au oferit informații oficiale despre rezultatele procedurii.

Dosarul deschis la Parchetul de pe lângă Tribunalul București vizează patru medici de la Spitalul „Sf. Pantelimon”, suspectați că ar fi fost implicați în moartea mai multor pacienți internați la secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI), în perioada 16 martie 2022 – 4 aprilie 2024.

Scandalul a izbucnit în primăvara anului 2024, după ce un asistent medical a sesizat conducerea spitalului și autoritățile că aproximativ 20 de pacienți ar fi decedat în urma administrării necorespunzătoare a noradrenalinei, un medicament esențial folosit pentru stabilizarea tensiunii arteriale la pacienții aflați în stare critică.

Conform acuzațiilor, unii medici ar fi scăzut intenționat dozele de noradrenalină, ceea ce ar fi dus la agravarea stării pacienților și, în unele cazuri, la deces.

În urma sesizărilor, Corpul de Control al Ministerului Sănătății și alte instituții au declanșat verificări ample în cadrul spitalului.

În iunie 2024, ancheta a dus la arestarea preventivă a două doctorițe, acuzate de omor calificat cu premeditare, după moartea unui pacient în vârstă de 54 de ani. Potrivit procurorilor, acestuia i-ar fi fost scăzută doza de noradrenalină fără justificare medicală.

Ulterior, Curtea de Apel București a decis eliberarea celor două medici, invocând contradicții în declarațiile martorilor și tensiuni interne între angajații secției ATI.

Judecătorii au menționat în motivare existența „unei posibile relații de dușmănie” între una dintre martorele acuzării și una dintre doctorițele inculpate, ceea ce ridică semne de întrebare asupra credibilității unor depoziții.

Instanța a apreciat, totodată, că probele existente nu justifică măsura arestului preventiv, iar ancheta trebuie continuată pentru a clarifica circumstanțele exacte ale deceselor.

Potrivit surselor judiciare, deshumarea dispusă miercuri face parte dintr-un nou set de expertize medico-legale cerute de procurori, pentru a determina dacă există urme sau indicii care pot stabili legătura de cauzalitate între tratamentul administrat și moartea pacientului.

Anchetatorii au solicitat Institutului Național de Medicină Legală (INML) o analiză suplimentară privind concentrațiile de noradrenalină și eventuale modificări fiziologice provocate de administrarea subdozelor.

Totuși, avocatul Adrian Cuculiș a avertizat că, după mai bine de un an și jumătate de la înhumare, astfel de urme ar fi imposibil de identificat, iar eficiența măsurii ar putea fi redusă.