Piața imobiliară pe final de 2025 și previziuni pentru 2026. Românii, interesați să cumpere locuințe

După un an 2025 dominat de prudență și mai puține achiziții, românii privesc cu mai multă încredere piața imobiliară. Opt din zece participanți la cel mai recent sondaj realizat de Storia, cea mai vizitată platformă imobiliară din România, spun că intenționează să facă tranzacții în 2026.

Jumătate dintre respondenți își propun să cumpere o locuință în următorul an, iar majoritatea se așteaptă la scăderi atât ale prețurilor, cât și ale dobânzilor, inclusiv din rândul vânzătorilor.

„Tendințele din sondaj arată că piața imobiliară rămâne dinamică, chiar și într-un context economic complex. După un an de prudență, românii chestionați nu renunță la planurile lor, ci le ajustează: 80% au în vedere o tranzacție în 2026, iar jumătate intenționează să cumpere o locuință”, a afirmat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în RO).

De asemenea, datele arată că prețurile ar urma să crească în continuare.

„Ținând cont de faptul că fondul de locuințe disponibile în marile orașe este mai redus, iar numărul autorizațiilor de construire a scăzut în ultimii ani, nu putem estima că prețurile vor stagna sau că vor scădea. Chiar și în contextul TVA-ului majorat și al unei cereri ușor mai prudente, ne așteptăm ca prețurile să continue să crească, dar într-un ritm mai lent față de anii anteriori”, a adăugat reprezentanta OLX Group.

Piața imobiliară din 2025 a fost dominată de prudență, mai arată analiza. Majoritatea respondenților, adică 54%, au spus că nu au avut nicio intenție imobiliară, procent în creștere cu 9 puncte față de 2024. În schimb, 27% au avut în plan să cumpere un imobil, însă procentul este cu 9 puncte mai mic decât anul trecut. Intențiile de vânzare au urcat la 14%, cu un avans de 6 puncte procentuale.

Planurile legate de închiriere au rămas scăzute: 3% au vrut să închirieze o locuință, iar 2% să dea în chirie o proprietate, nivel similar cu anul trecut.

Pentru cei care au reușit să cumpere o proprietate, procesul a fost mai rapid decât în anii anteriori. 58% au finalizat achiziția în mai puțin de trei luni, cu 5 puncte procentuale peste nivelul din 2024. Pentru 17%, tranzacția a durat între trei și șase luni, pentru 15% peste un an, iar pentru 10% între șase și douăsprezece luni.

Conform raportului, respondenții au intrat în proces cu așteptări în general optimiste. 35% se așteptau ca întreg parcursul să fie foarte ușor, iar 29% au anticipat un nivel mediu de dificultate. 18% se așteptau la un proces ușor, 11% la unul dificil și 8% la unul foarte dificil. În final, 60% au considerat că achiziția a fost mai ușoară decât credeau inițial.

42% dintre cumpărători nu au întrerupt procesul de căutare, în timp ce 58% au avut pauze, procent în creștere cu 14 puncte procentuale. Principala cauză a întreruperilor a fost competiția puternică: 58% au pierdut proprietățile dorite în fața unor cumpărători cu bugete mai mari. Alte motive au fost prețurile peste buget (13%) și situațiile în care alți potențiali cumpărători au plătit cash (12%), în timp ce respondenții mizau pe un credit bancar.

O parte dintre cumpărători au fost nevoiți să facă ajustări pentru a finaliza achiziția unei locuințe. 30% au suplimentat bugetul, procent în scădere cu 3 puncte față de 2024, iar 14% au schimbat zona de căutare, cu 8 puncte mai puțin decât anul trecut. Totuși, 23% au spus că nu au făcut niciun compromis, în creștere cu 9% față de 2024.

Deși aproape o treime dintre respondenți nu au întâmpinat dificultăți financiare, o parte importantă s-a confruntat cu presiuni serioase. 27% au fost afectați de creșterea ratelor la creditele deja existente, 15% au renunțat la planurile inițiale din cauza scumpirii locuințelor vechi, iar 12% au acuzat majorarea prețurilor la locuințele noi, influențată de schimbarea TVA-ului.

În 2025, mulți români au închiriat mai rapid decât în anii anteriori. 38% dintre chiriași au găsit o locuință în mai puțin de o săptămână, ceea ce reprezintă o creștere de 17 puncte procentuale față de 2024. Pentru 25%, căutarea a durat una-două săptămâni, iar pentru 21% între trei și patru săptămâni. Doar 7% au avut nevoie de până la trei luni, procent aflat în scădere accentuată, iar 9% au depășit trei luni.

Principala dificultate rămâne identificarea anunțurilor relevante, menționată de 45% dintre respondenți. Mersul la vizionări este următorul obstacol, indicat de 26%, în timp ce 18% au avut probleme în a găsi un agent imobiliar bine pregătit.

În privința compromisurilor, 21% au mărit bugetul, cu 20 de puncte mai puțin față de anul trecut. Un alt 21% au acceptat o compartimentare diferită de cea dorită, iar 17% au spus că nu au făcut niciun compromis în procesul de închiriere

Pentru chiriașii din 2025, situația contractelor a fost diferită față de anul precedent. 63% au declarat că au semnat un contract cu proprietarul, cu 17 puncte procentuale mai puțin decât în 2024. În același timp, 18% au spus că nu au semnat niciun document, iar 19% au preferat să nu răspundă.

Pentru cei care au vândut o locuință, procesul a devenit mai lent față de anul precedent. 47% au găsit un cumpărător în mai puțin de trei luni, cu 10 puncte procentuale mai puțin decât în 2024.

Totodată, 34% au avut nevoie de trei până la șase luni, procent în creștere cu 14 puncte. Alți 11% au finalizat vânzarea în șase până la douăsprezece luni, iar 8% au așteptat mai bine de un an. Cea mai mare dificultate pentru vânzători rămâne găsirea cumpărătorilor serioși, menționată de 49% dintre respondenți.

Alte provocări au fost organizarea vizionărilor și găsirea unor agenți imobiliari competenți. În acest context, 70% dintre proprietari au decis să colaboreze cu agenți, procent în creștere față de 2024.

Procesul de găsire a unui chiriaș a fost relativ rapid. 34% au reușit să închirieze în una-două săptămâni, iar 27% în mai puțin de o săptămână. Pentru 24%, perioada a fost de trei până la patru săptămâni. 8% au avut nevoie de până la trei luni, iar 7% au depășit acest termen.

Dificultatea principală a rămas identificarea unor chiriași serioși, menționată de jumătate dintre respondenți. Negocierea prețului și organizarea vizionărilor au fost alte provocări semnificative. Totodată, 57% dintre proprietarii care au închiriat au colaborat cu agenți imobiliari, un procent aflat în creștere.

Pentru anul viitor, interesul pentru piața imobiliară este în creștere. 50% dintre respondenți intenționează să cumpere o proprietate, 21% nu au niciun plan, iar 17% se pregătesc să închirieze. 10% vor să vândă o locuință, iar 3% plănuiesc să caute chiriași.

Percepțiile legate de evoluția prețurilor în 2026 sunt influențate de propriile interese, cu o singură excepție notabilă. 64% dintre cei care vor să cumpere cred că prețurile vor scădea, iar 57% dintre vânzători anticipează același lucru, deși această estimare contravine intereselor lor directe. Proprietarii interesați să dea în chirie se așteaptă în mare parte la creșteri ale tarifelor, în timp ce aproape jumătate dintre cei care caută chirii speră la scăderi.

Pentru 2026, 23% dintre respondenți se așteaptă la scăderi semnificative ale dobânzilor la creditele ipotecare. 21% cred că acestea vor rămâne stabile, iar 20% estimează scăderi ușoare. În schimb, 11% anticipează creșteri ușoare, 6% creșteri puternice, iar 20% declară că nu pot estima evoluția.

43% dintre respondenți vor urmări anunțuri imobiliare în 2026. 22% își propun să meargă la vizionări, 8% să discute cu banca sau brokerul pentru opțiuni de finanțare, iar 7% să urmărească știrile din domeniu. Pe de altă parte, 27% spun că nu au în plan nicio activitate imobiliară pentru anul viitor.

Chestionarul a fost realizat în noiembrie 2025 pe platformele Storia și OLX Imobiliare, pe un eșantion de 2.608 respondenți.