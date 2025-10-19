Casele ecologice, un nou trend pe piața din România. Poți deveni proprietar cu doar 3.000 de euro

Casele modulare Eco Dome, create de antreprenorul Adrian Trăsnea, sunt ridicate din polistiren pe structură metalică și pot fi construite în doar două săptămâni. Prima locuință eco a fost ridicată în Brașov, iar kiturile necesare construirii acesteia au costat puțin peste 3.000 de euro, potrivit Business Magazine.

Antreprenorul a investit 1,5 milioane de lei într-o unitate de producție dedicată și plănuiește să extindă conceptul în întreaga Europă în următorii ani.

O locuință „la roșu” poate fi ridicată în doar 1-2 zile, iar finisarea „la alb” se realizează în aproximativ două săptămâni. Materialele utilizate asigură costuri foarte reduse de încălzire: un dom simplu de 26,6 metri pătrați necesită sub 100 de lei pe lună în sezonul rece.

Casele sunt gândite pentru extindere, putând fi adăugate segmente suplimentare sau combinate la diferite unghiuri, oferind forme tip L, U, H sau configurații centrale cu „sateliți” de domuri.

„În urmă cu vreo 10 ani am aflat de posibilitatea construirii unei case doar din panouri din polistiren. Mi s-a părut genială ideea! Dacă ar fi fost adevărat, o astfel de casă s-ar fi putut construi în fabrică cu o productivitate fantastică – câteva pe zi – s-ar instala la faţa locului într-o singură zi, ar costa până la a zecea parte din preţul unei case clasice şi ar avea un cost cu încălzirea neglijabil”, povestește Adrian Trăsnea.

Înainte de lansare, antreprenorul a efectuat teste și proiecte pentru a verifica siguranța și durabilitatea locuințelor.

„Am început să mă informez, să fac proiecte, să fac calcule şi, mai ales, muuulte teste. Am tot schimbat densitatea, grosimea, furnizorii materialului, forma, mărimea, deschiderea, proporţiile, suprafaţa construcţiei. De câte ori făceam o probă nouă şi mă urcam pe o astfel de construcţie, mă gândeam puţin, păstrând proporţiile evident, la invenţiile care şi-au omorât inventatorii”, a adăugat el.

Trăsnea a descoperit că o locuință realizată integral din polistiren poate fi autoportantă, însă a trebuit să găsească soluții pentru finisaje și pentru respectarea normelor legale. Pentru a demonstra rezistența structurii, a folosit o macara pentru a plasa o mașină pe acoperișul primului dom construit.

Trăsnea spune că, pentru a asigura o productivitate ridicată și un preț competitiv, kiturile pentru case trebuie realizate prin injecție în matrițe. Fiind piese de mari dimensiuni, de 1,2 x 1,2 metri, utilajele și matrițele necesare sunt imense. Acestea au fost livrate în două containere, fiecare de mărimea unui vagon de tren, ceea ce se reflectă și în costul ridicat al echipamentelor

„Pentru a avea o productivitate sporită şi un preţ competitiv, astfel de kituri pentru case trebuie realizate prin metoda injecţiei în matriţe. Însă fiind piese de dimensiuni foarte mari (1,2 x 1,2 m), maşinile de injecţie şi matriţele sunt imense. Au fost livrate în două containere – fiecare cât un vagon de tren. Automat, şi preţul acestora este pe măsură”, explică Trăsnea.

Toate componentele sunt fabricate în unitatea de producție din apropiere de Brașov, inclusiv mortarul armat, care garantează rezistența structurală, și elementele metalice necesare montajului.

Proiectul a fost finanțat prin resurse proprii, fonduri PNDR și un credit bancar. Trăsnea își propune extinderea pe piața europeană și deschiderea de showroom-uri cât mai aproape de clienți.

În câțiva ani, antreprenorul își dorește să își extindă afacerea și în alte țări.