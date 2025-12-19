Șoșoacă și Gavrilă, front comun în Parlament. AUR a ignorat apelul lansat de lidera SOS

Partidul S.O.S. România și Partidul Oamenilor Tineri se pregătesc să înceapă discuții pentru semnarea unui protocol de colaborare în opoziția parlamentară. Informația a fost făcută publică de Diana Iovanovici-Șoșoacă, într-o postare pe Facebook.

Anunțul vine după mai multe discuții telefonice purtate între Diana Iovanovici-Șoșoacă și deputata Anamaria Gavrilă, lidera POT. Inițiativa este prezentată ca vizând consolidarea opoziției din Parlamentul României.

Diana Șoșoacă nu a oferit informații despre calendarul negocierilor sau despre conținutul viitorului protocol.

În aceeași postare, Diana Iovanovici-Șoșoacă subliniază că AUR nu a transmis niciun mesaj legat de această inițiativă.

„În urma discuțiilor telefonice dintre av. europarlamentar Diana Iovanovici-Șoșoacă, președintele partidului S.O.S. România, și dna deputat Anamaria Gavrilă, președintele partidului POT, partidele S.O.S. România și POT vor intra în discuții constructive pentru semnarea protocolului de colaborare al opoziției din Parlamentul României. Până la această oră, partidul AUR nu a transmis niciun mesaj”, a scris ea pe Facebook.

Atât S.O.S. România, cât și POT au pierdut un număr semnificativ de parlamentari în ultimul an. Cele două partide nu mai au grupuri în Senat, iar în Camera Deputaților funcționează la limită.

Reprezentanții POT au declarat pentru Digi24.ro că partidul este deschis unei alianțe cu S.O.S. România, în vederea constituirii unui pol politic al forțelor suveraniste.

„Suntem de acord cu propunerea Partidului SOS conform căreia opoziția democratică ar trebui să înceapă o coordonare structurată, orientată spre construirea unei alternative credibile la actuala coaliție guvernamentală. A devenit tot mai evident faptul că actualul guvern nu corespunde așteptărilor populației. Guvernul pare preocupat în primul rând de conservarea propriei puteri, nerespectând normele democratice și principiile statului de drept”, au transmis reprezentanții POT, la solicitarea Digi24.ro.

Formațiunea afirmă că actuala coaliție de guvernare a optat pentru destabilizare ca strategie de menținere pe scena politică.

„Din ce în ce mai des, sunt utilizate practici similare celor specifice vechii securități: folosirea structurilor de forță și a rețelelor afiliate pentru infiltrarea partidelor de opoziție, provocarea conflictelor interne, discreditarea și subminarea opoziției democratice. Aceste practici erodează încrederea publică, alterează climatul politic, adâncesc polarizarea socială și reprezintă o amenințare directă pentru viitorul democratic al României. În acest context, coordonarea forțelor de opoziție nu este doar legitimă, ci absolut necesară, mai transmite formațiunea.