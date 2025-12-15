Grupul POT ar putea dispărea din Camera Deputaților. Opt deputați ar urma să plece din partid

Situația formațiunilor suveraniste din Parlament se deteriorează vizibil, iar Partidul Oamenilor Tineri (POT) este cel mai afectat. După ce a intrat surprinzător în Legislativ în urma alegerilor parlamentare, fiind asociat cu numele lui Călin Georgescu, POT ajunge, la mai puțin de un an, să dispară complet din Parlament. După dizolvarea grupului de la Senat în luna mai, în decembrie s-ar pregăti și desființarea grupului POT din Camera Deputaților.

Potrivit informațiilor obținute de surse politice de publicația știripesurse, opt deputați ai Partidului Oamenilor Tineri ar urma să își anunțe oficial, în plen, demisiile din formațiune. Ulterior, aceștia ar intenționa să se alăture altor deputați proveniți din SOS România sau unor parlamentari neafiliați, în vederea constituirii unui nou grup parlamentar.

Această mișcare va duce automat la dispariția grupului POT din Camera Deputaților.

În prezent, grupul parlamentar al Partidului Oamenilor Tineri din Camera Deputaților numără 14 membri. Conform regulamentului, pentru funcționarea unui grup parlamentar este necesar un minimum de 10 deputați. În condițiile în care opt parlamentari vor părăsi partidul, grupul POT nu va mai îndeplini criteriul numeric și va fi dizolvat.

În ultimele luni, în Parlament s-a produs o adevărată hemoragie politică, mai mulți aleși părăsind atât POT, cât și SOS România. Până acum, cei mai mulți dintre aceștia au rămas neafiliați, însă apariția unui nou grup parlamentar ar urma să îi reunească sub o structură comună.

Pentru constituirea unui grup parlamentar în Camera Deputaților este necesar un număr minim de 10 deputați. Această condiție este prevăzută în Regulamentul Camerei Deputaților, care stabilește că parlamentarii se pot organiza în grupuri în funcție de apartenența politică.

În lipsa acestui prag, deputații sunt considerați neafiliați și nu beneficiază de drepturile specifice unui grup parlamentar.

Partidul Oamenilor Tineri nu mai este reprezentat nici în Senat. Grupul POT din camera superioară a Parlamentului a fost desființat în luna mai 2025, după demisiile a doi senatori. Cei rămași au ales să se reorganizeze, alături de foști membri SOS România și alți parlamentari, într-un nou grup denumit PACE – Întâi România.

Noul grup din Senat este condus de Nadia Cerva și numără 12 membri, fiind format din foști senatori POT, SOS România și alți aleși care au părăsit formațiunile inițiale.

Astfel, la mai puțin de un an de la intrarea în Parlament, Partidul Oamenilor Tineri ajunge să dispară complet din Legislativ, atât din Camera Deputaților, cât și din Senat.