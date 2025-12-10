Liderul deputaților POT, exclus din partid. Care au fost motivele invocate

Conducerea Partidului Oamenilor Tineri (POT) a anunțat, miercuri, excluderea lui Răzvan Mirel Chiriță din partid, motivând decizia prin faptul că „nu și-a respectat responsabilitățile de membru și parlamentar al POT”. „Răzvan Mirel Chiriţă îşi poate exercita dreptul de a contesta hotărârea, conform procedurilor interne”, se mai arată în comunicatul emis de partid.

Potrivit documentului citat, partidul a luat această decizie după ce a analizat mai multe situații care au indicat că Răzvan Mirel Chiriță „nu și-a respectat responsabilitățile de membru și parlamentar al POT”.

Comunicatul menționează că printre motivele principale se numără: lipsa implicării în campania electorală pentru București, deși este deputat de București și a susținut candidatura partidului, neplata cotizației timp de mai multe luni, absența sprijinului și a implicării în activitatea formațiunii, precum și faptul că nu a informat partidul despre situații care ar putea influența activitatea acestuia.

În urmă cu aproximativ o lună, pe 5 noiembrie, Anamaria Gavrilă anunța că îl desemnează „cu bucurie și încredere” pe Răzvan Mirel Chiriță în funcția de lider al grupului parlamentar POT din Camera Deputaților.

„În ultimele peste zece luni, am construit împreună un grup parlamentar funcţional. Astăzi, parlamentarii POT au toate resursele şi sprijinul de care au nevoie ca să livreze rezultate reale pentru oameni. Acum este momentul ca eu să mă concentrez mai mult pe creşterea partidului în ţară, iar Răzvan va continua munca începută în Parlament”, spunea, la începutul lunii noiembrie, Anamaria Gavrilă.

Înainte de excluderea lui Răzvan Mirel Chiriță, zece membri aleși pe listele POT au părăsit Grupul Parlamentar POT din Camera Deputaților.

Grupul POT de la Senat s-a desființat în sesiunea parlamentară precedentă, iar ulterior parlamentari aleși pe listele POT, SOS România și AUR au format grupul parlamentar Pace - Întâi România.