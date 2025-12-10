Politica

Liderul deputaților POT, exclus din partid. Care au fost motivele invocate

Răzvan Mirel Chiriță și Anamaria Gavrilă. Sursa foto: Facebook/Răzvan Mirel Chiriță
Conducerea Partidului Oamenilor Tineri (POT) a anunțat, miercuri, excluderea lui Răzvan Mirel Chiriță din partid, motivând decizia prin faptul că „nu și-a respectat responsabilitățile de membru și parlamentar al POT”. „Răzvan Mirel Chiriţă îşi poate exercita dreptul de a contesta hotărârea, conform procedurilor interne”, se mai arată în comunicatul emis de partid.

Răzvan Mirel Chiriță, exclus din POT

Potrivit documentului citat, partidul a luat această decizie după ce a analizat mai multe situații care au indicat că Răzvan Mirel Chiriță „nu și-a respectat responsabilitățile de membru și parlamentar al POT”.

Comunicatul menționează că printre motivele principale se numără: lipsa implicării în campania electorală pentru București, deși este deputat de București și a susținut candidatura partidului, neplata cotizației timp de mai multe luni, absența sprijinului și a implicării în activitatea formațiunii, precum și faptul că nu a informat partidul despre situații care ar putea influența activitatea acestuia.

„Partidul Oamenilor Tineri a decis că aceste comportamente nu sunt compatibile cu valorile şi regulile Partidului Oamenilor Tineri. Decizia are efect imediat. Domnul Răzvan Mirel Chiriţă îşi poate exercita dreptul de a contesta hotărârea, conform procedurilor interne”, mai arată aceeași sursă.

A fost numit la conducerea grupului POT din Camera Deputaților în urmă cu o lună

În urmă cu aproximativ o lună, pe 5 noiembrie, Anamaria Gavrilă anunța că îl desemnează „cu bucurie și încredere” pe Răzvan Mirel Chiriță în funcția de lider al grupului parlamentar POT din Camera Deputaților.

Anamaria Gavrilă

Anamaria Gavrilă/ Sursa foto Captură video

„În ultimele peste zece luni, am construit împreună un grup parlamentar funcţional. Astăzi, parlamentarii POT au toate resursele şi sprijinul de care au nevoie ca să livreze rezultate reale pentru oameni. Acum este momentul ca eu să mă concentrez mai mult pe creşterea partidului în ţară, iar Răzvan va continua munca începută în Parlament”, spunea, la începutul lunii noiembrie, Anamaria Gavrilă.

Zece membri aleși pe listele partidului au părăsit grupul parlamentar POT din Camera Deputaților

Înainte de excluderea lui Răzvan Mirel Chiriță, zece membri aleși pe listele POT au părăsit Grupul Parlamentar POT din Camera Deputaților.

Grupul POT de la Senat s-a desființat în sesiunea parlamentară precedentă, iar ulterior parlamentari aleși pe listele POT, SOS România și AUR au format grupul parlamentar Pace - Întâi România.

