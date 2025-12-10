Vremea Breaking news

Zăpadă înainte de Sărbători, în București! Explicația meteorologilor de la Accuweather

Zăpadă înainte de Sărbători, în București! Explicația meteorologilor de la Accuweather
Spre bucuria bucureștenilor, iarna ar urma să se instaleze înainte de Sărbători. Potrivit prognozei Accuweather, Capitala va fi vizată de trei episoade de ninsoare, pe fondul unei răciri treptate, iar temperaturile vor coborî aproape de 0 grade, cu minime nocturne în jur de 1 grad Celsius.

Prognoza meteo pentru a doua parte a lunii decembrie. Accuweather: primii fulgi apar înainte de Sărbători

Primii fulgi ar urma să apară pe 23 decembrie, când sunt așteptate precipitații sub formă de ninsoare. Alte două episoade similare ar putea apărea pe 29 și 30 decembrie, chiar înainte de Anul Nou.

Până la apariția zăpezii, vremea va fi predominant închisă, cu nori și ploi frecvente și rare momente de soare. Umiditatea ridicată și vântul vor accentua senzația de frig, chiar dacă temperaturile diurne nu vor scădea foarte mult. După 10 decembrie, răcirea va fi mai accentuată dimineața și seara, pregătind condițiile pentru ninsoarea sezonului.

Un nou episod de ninsoare ar urma să apară la finalul lunii

Pe 23 decembrie, zăpada ar putea persista temporar, iar depunerile vor fi locale, în funcție de intensitatea fenomenului.

La sfârșitul lunii, pe 29 și 30 decembrie, cele două intervale cu ninsoare vor transforma orașul într-un peisaj hibernal. Deși cantitățile de zăpadă nu vor fi mari, frigul va menține condiții specifice iernii.

ANM: Prognoza meteo pentru intervalul 15 decembrie - 5 ianuarie

În perioada următoare, vremea va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Intervalele 15–22 decembrie și 22–29 decembrie vor aduce temperaturi medii peste valorile normale în toate regiunile țării. Iarna se instalează treptat, fără schimbări bruște, iar ploile vor fi rare și concentrate local. Nu sunt așteptate episoade semnificative de instabilitate.

În perioada 29 decembrie – 5 ianuarie 2026, temperaturile vor rămâne ridicate pentru finalul de an, iar cantitatea de precipitații va fi apropiată de media obișnuită, cu excepția nord-vestului țării, unde se estimează cantități ușor mai mici. Finalul de an se va încheia liniștit, cu o iarnă blândă și stabilă, condițiile meteo fiind favorabile deplasărilor și activităților în aer liber.

Zăpadă înainte de Sărbători, în București! Explicația meteorologilor de la Accuweather

