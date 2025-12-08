Cum va fi vremea de Crăciun. Prognoza actualizată de ANM pe regiuni

O nouă estimare a Administrației Naționale de Meteorologie arată că ne așteaptă un Crăciun diferit față de cum se prezintă, de obicei, această perioadă a anului. Temperaturile vor depăși valorile climatologice specifice lunii decembrie în aproape toate regiunile țării, singura excepție fiind zona montană, unde sunt anunțate în continuare temperaturi negative. ANM a publicat luni prognoza pentru intervalul 8–21 decembrie, cu informații detaliate pe fiecare regiune.

Intervalul va începe în Banat cu temperaturi mai ridicate decât media obișnuită pentru această perioadă. Primele zile vor aduce o încălzire treptată, de la maxime de 9–10 grade la nivel regional până spre 13–14 grade în data de 10 decembrie. Ulterior este așteptată o ușoară răcire, însă pentru a doua parte a lunii decembrie prognozele mențin valori maxime de 8–10 grade, cu mențiunea că gradul de incertitudine crește către finalul perioadei. Minimele se vor situa, în general, între 2 și 3 grade până pe 12 decembrie, apoi vor coborî spre 0–1 grad, iar către finalul intervalului se vor apropia de pragul de 0 grade.

Probabilitatea de precipitații pe arii extinse va crește după 18 decembrie, iar până atunci sunt așteptate doar ploi slabe sau burniță, izolat, asociate cu nebulozitate persistentă.

În Crișana, prognoza ANM indică un regim termic ce depășește mediile multianuale. Primele zile vor aduce o ușoară încălzire, cu maxime cuprinse între 8-9 grade, care ar putea ajunge chiar la 12-13 grade în 10 decembrie. După această dată este așteptată o scădere a temperaturilor, însă și în a doua decadă a lunii decembrie maximele se vor menține în jurul valorilor de 8-9 grade. Minimele vor rămâne cuprinse între 2-3 grade până în 12 decembrie, urmând să scadă la la zero grade în următoarele zile .

Șansele pentru precipitații pe arii mai extinse cresc după 18 decembrie, iar anterior doar izolat se vor înregistra ploi slabe sau burniță.

În Transilvania, temperaturile vor continua să se situeze peste valorile obișnuite pentru această perioadă. În primele două zile, maximele vor atinge 7–8 grade, urmând ca în 10 și 11 decembrie să crească ușor, până în jurul a 10 grade. Ulterior, se va reveni la valori medii de 7–8 grade. Spre finalul intervalului, incertitudinea crește semnificativ, existând posibilitatea unei răciri după 20 decembrie.

Minimele se vor menține între 1 și 2 grade până în 12 decembrie, după care sunt prognozate valori în general negative, cuprinse între -3 și 0 grade. Probabilitatea pentru precipitații mai răspândite va deveni mai mare după 18 decembrie, iar în prima parte a intervalului se vor semnala doar izolat ploi slabe sau burniță.

În Maramureș, în primele două zile sunt așteptate maxime de aproximativ 8 grade, urmate de o creștere până spre 10 grade în datele de 10 și 11 decembrie. După acest interval, valorile termice vor reveni la 7–8 grade, iar spre finalul perioadei este posibilă o nouă scădere a temperaturilor. Minimele se vor situa între 2 și 3 grade până pe 12 decembrie, apoi vor deveni în general negative, coborând spre -1…0 grade.

În intervalul 8–13 decembrie sunt posibile ploi slabe și burniță, însă după 18 decembrie crește probabilitatea apariției precipitațiilor pe arii mai extinse.

În Moldova, primele două zile vor aduce maxime de 6–7 grade, valori apropiate de mediile climatologice. Între 10 și 12 decembrie este prognozată o ușoară încălzire, când temperaturile pot urca până la 10 grade, mai ales în zonele deluroase. Ulterior, maximele vor oscila între 6 și 8 grade, însă după 20 decembrie este posibilă o răcire mai pronunțată.

Minimele se vor situa în jurul valorii de 0 grade, cu excepția intervalului 10–12 decembrie, când vor crește la 2–4 grade. La începutul perioadei pot apărea local precipitații slabe, iar după 18 decembrie crește probabilitatea unor cantități mai însemnate.

În Dobrogea, maximele din primele două zile vor fi de 6–8 grade, apropiate de valorile normale. O încălzire este estimată pentru 10 și 11 decembrie, când temperaturile pot ajunge la 10–11 grade. Ulterior, valorile diurne se vor menține în jurul a 8–9 grade în cea mai mare parte a regiunii. Minimele vor fi, în general, între 2 și 4 grade, iar după 20 decembrie este posibilă o scădere atât a temperaturilor diurne, cât și a celor nocturne.

Ploile slabe sau burnița pot apărea izolat între 8 și 12 decembrie, iar după 19 decembrie este posibil un episod de precipitații mai extinse.

În Muntenia, primele două zile vor aduce maxime de doar 7–8 grade, limitate de nebulozitatea persistentă. Între 10 și 12 decembrie, în special în zonele de deal, se va resimți o încălzire, iar media regională va urca la 10–11 grade. Ulterior, valorile diurne vor fluctua ușor, dar se vor menține în general în jurul a 8–9 grade. Minimele vor fi de 1–2 grade pe aproape toată durata intervalului, cu posibile scăderi sub 0 grade mai ales la mijlocul lunii și după data de 20 decembrie.

Burnița sau ploile slabe pot apărea izolat între 8 și 12 decembrie, iar după 19 decembrie este posibil un episod de precipitații mai extinse.

În schimb, regiunea Olteniei va fi influențată de o masă de aer cald, astfel că temperaturile se vor menține peste mediile multianuale pe întregul interval. Cele mai ridicate valori sunt așteptate între 10 și 12 decembrie, când maximele medii vor atinge 11–12 grade, ca urmare a unei distribuții neuniforme: până la 14–15 grade în zonele subcarpatice, dar doar 6–8 grade în zonele afectate de ceață persistentă. Ulterior se va resimți o ușoară răcire, însă în a doua decadă a lunii maximele vor rămâne în jurul a 8–9 grade, cu posibilitate de scădere după 20 decembrie.

Minimele vor fi ușor pozitive până pe 12 decembrie (1–2 grade), apoi vor coborî treptat spre 0 grade. Precipitațiile vor fi puține, exceptând perioada 19–21 decembrie, când ar putea să apară un episod mai consistent.

La munte, încălzirea se va face simțită chiar de la începutul intervalului. Maximele vor crește de la 3–4 grade până la 8–10 grade între 10 și 15 decembrie, valori mult peste normalul acestei perioade. Ulterior, temperaturile vor coborî treptat, ajungând spre 1–2 grade către finalul intervalului.

Minimele vor rămâne în general negative, cu excepția perioadei 10–14 decembrie, când media lor va urca spre 0–1 grad. În primele zile sunt așteptate precipitații slabe și izolate, iar după 18 decembrie crește probabilitatea unui episod cu precipitații mai extinse.