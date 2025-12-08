Vremea

Frig și vreme mohorâtă la început de săptămână în Republica Moldova

Comentează știrea
Frig și vreme mohorâtă la început de săptămână în Republica MoldovaVremea. Sursă foto: Unsplash
Din cuprinsul articolului

Săptămâna începe, în Republica Moldova, cu vreme tipică pentru această perioadă a anului: temperaturi scăzute și cer înnorat cu condiții de precipitații, conform specialiștilor meteo. Maximele de astăzi vor fi într-o ușoară scădere față de cele din ziua anterioară și vor ajunge la nivelul de 4 - 5 grade Celsius. În timpul nopții, mercurul din termometre va scădea sub limita înghețului, până la -1 grad. Vântul va sufla moderat.

Vreme închisă, azi, în Republica Moldova, valorile termice nu trec de 4 - 5 grade Celsius

Vor fi câte 4 grade Celsius la Briceni, Bălți, Rîbnița și la Chișinău și câte 5 grade la Cahul și la Ștefan-Vodă. Sunt condiții de ploi trecătoare, cerul va rămâne acoperit de nori toată ziua. Mâine, maximele vor fi de 5 - 6 grade Celsius, cerul rămâne acoperit de nori, Soarele își va mai face apariția în unele momente ale zilei în sud și în sud-est.

Prognoza meteo

Prognoza meteo. Sursă foto: Freepik

Ce maxime vor fi în România

Azi, în România, valorile termice se vor situa peste cele specifice datei în cea mai mare parte a teritoriului. Cerul va prezenta înnorări temporare şi izolat va ploua slab în nord-vestul şi centrul ţării, iar la începutul zilei posibil şi în regiunile sudice, conform celor de la ANM. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări pe crestele montane şi în zona de sud-est. Temperaturile maxime se vor încadra între 5 şi 14 grade Celsius, iar cele minime vor oscila -3 şi 5 grade Celsius. Mai ales dimineaţa şi noaptea local va fi ceaţă, în mod izolat, asociată cu burniţă, au mai anunțat meteorologii.

Condițiile meteo din București

Luni, în Capitală, cerul va fi mai mult noros, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximã va fi de 8 - 9 grade, iar cea minimă de 1…2 grade Celsius. Dimineaţa şi noaptea vor fi condiţii de ceaţă.

Gigi Becali pregătește o alianță politică cu Călin Georgescu ca să-l scape de pușcărie
Gigi Becali pregătește o alianță politică cu Călin Georgescu ca să-l scape de pușcărie
Generația care nu știe să repare nimic. Dependența de service pentru orice intervenție casnică și ruptura culturală dintre generații
Generația care nu știe să repare nimic. Dependența de service pentru orice intervenție casnică și ruptura culturală dintre generații

Mâine, valorile termice vor rămâne peste media obișnuită în această perioadă a anului, cu maxime de 7 - 15 grade Celsius.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:26 - Gigi Becali pregătește o alianță politică cu Călin Georgescu ca să-l scape de pușcărie
09:19 - Meteorologii din Franța și Spania se plâng de apariția unor știri false despre fenomene meteo extreme
09:10 - Shein acuză Franța de discriminare, după ce a vândut păpușilor sexuale și arme online
08:59 - Cele mai gustoase și crocante chiftele de cartofi. Rețeta pregătită în mănăstiri
08:52 - Google şi Apple, presate de Washington să elimine aplicaţiile ce pot identifica agenţi federali
08:47 - Meta va întârzia lansarea ochelarilor de realitate mixtă până în 2027

HAI România!

Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale

Proiecte speciale