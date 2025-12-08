Frig și vreme mohorâtă la început de săptămână în Republica Moldova

Săptămâna începe, în Republica Moldova, cu vreme tipică pentru această perioadă a anului: temperaturi scăzute și cer înnorat cu condiții de precipitații, conform specialiștilor meteo. Maximele de astăzi vor fi într-o ușoară scădere față de cele din ziua anterioară și vor ajunge la nivelul de 4 - 5 grade Celsius. În timpul nopții, mercurul din termometre va scădea sub limita înghețului, până la -1 grad. Vântul va sufla moderat.

Vor fi câte 4 grade Celsius la Briceni, Bălți, Rîbnița și la Chișinău și câte 5 grade la Cahul și la Ștefan-Vodă. Sunt condiții de ploi trecătoare, cerul va rămâne acoperit de nori toată ziua. Mâine, maximele vor fi de 5 - 6 grade Celsius, cerul rămâne acoperit de nori, Soarele își va mai face apariția în unele momente ale zilei în sud și în sud-est.

Azi, în România, valorile termice se vor situa peste cele specifice datei în cea mai mare parte a teritoriului. Cerul va prezenta înnorări temporare şi izolat va ploua slab în nord-vestul şi centrul ţării, iar la începutul zilei posibil şi în regiunile sudice, conform celor de la ANM. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări pe crestele montane şi în zona de sud-est. Temperaturile maxime se vor încadra între 5 şi 14 grade Celsius, iar cele minime vor oscila -3 şi 5 grade Celsius. Mai ales dimineaţa şi noaptea local va fi ceaţă, în mod izolat, asociată cu burniţă, au mai anunțat meteorologii.

Luni, în Capitală, cerul va fi mai mult noros, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximã va fi de 8 - 9 grade, iar cea minimă de 1…2 grade Celsius. Dimineaţa şi noaptea vor fi condiţii de ceaţă.

Mâine, valorile termice vor rămâne peste media obișnuită în această perioadă a anului, cu maxime de 7 - 15 grade Celsius.