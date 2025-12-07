Vreme aspră în ultima zi a weekendului în Republica Moldova. Valorile termice, tot mai scăzute

Temperaturile continuă să fie în scădere, în Republica Moldova, și astăzi, 7 decembrie, cerul rămâne înnorat pe tot parcursul zilei, în toată țara și apar ploile, conform anunțului făcut de specialiștii meteo. Maximele de duminică vor fi de 5 până la 7 grade Celsius, mercurul din termometre va coborî în timpul nopții până la 1 grad.

Cerul va fi dominat de nori, vântul va sufla cu intensitate în toate zonele, sunt anunțate ploi trecătoare în partea de sud. Vor câte 5 grade Celsius la Briceni, la Bălți și la Rîbnița, se vor înregistra 6 grade la Chișinău și 7 grade Celsius la Cahul și la Ștefan-Vodă. Mâine, maximele vor fi de 5 - 6 grade Celsius, iese Soarele în partea de nord a Republicii Moldova.

Azi, în România, în vestul, sudul şi estul ţării, înnorările vor fi în general persistente şi local va ploua slab. În celelalte zone cerul va avea înnorări temporare şi doar izolat vor fi ploi slabe din punct de vedere cantitativ, conform ANM.

În zona montană de mare altitudine, vor fi precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare, mai ales pe parcursul zilei în estul Munteniei şi în Dobrogea, cu cele mai mari viteze pe litoral (50...55 km/h). Temperaturile maxime se vor situa între 4 şi 12 grade Celsius, iar cele minime între -2 şi 6 grade Celsius. Mai ales dimineaţa şi noaptea, pe arii restrânse se va forma ceaţă, izolat asociată cu burniţă. Presiunea atmosferică va fi uşor variabilă, la valori peste cea considerată normală, au mai anunțat meteorologii.

În București, cerul va fi mai mult noros şi trecător vor fi posibile ploi slabe sau burniţă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 7 - 8 grade, iar cea minimă de 3- 4 grade. Noaptea va creşte probabilitatea de ceaţă. Presiunea atmosferică va fi cvasi-staţionară, la valori uşor peste cea considerată normală.