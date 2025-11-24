Vremea

Vreme la extreme în Republica Moldova, la început de săptămână

Comentează știrea
Vreme la extreme în Republica Moldova, la început de săptămânăVremea. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Vremea continuă să se mențină și azi în parametri normali pentru luna noiembrie, în Republica Moldova, cu temperaturi scăzute, conform meteorologilor. În jumătatea de nord va fi cer înnorat pe tot parcursul zilei, în sud, centru și sud-est, Soarele va face legea pe cer.

Maxime obișnuite pentru această perioadă a lunii în Republica Moldova

Maximele de luni vor fi cuprinse între 6 și 10 grade Celsius, minima din timpul nopții va fi aproape de limita înghețului, 1 grad Celsius. Vântul va sufla cu unele intenfisicări în nord și în sud.

Sunt anunțate câte 6 grade Celsius la Briceni și la Rîbnița, vor fi 7 grade Celsius la Bălți, 8 grade la Chișinău și câte 10 grade Celsius la Ștefan-Vodă și Cahul. Mâine, valorile termice vor fi în creștere și vor ajunge la nivelul de 10 - 14 grade. Cerul va fi parțial senin în toată țara.

Vremea

Vremea. Sursa foto. Pixabay

Ce condiții vor fi în România la început de săptămână

În România, azi, vremea devine cva mai blândă și se va încălzi ușor în cea mai mare parte a teritoriului. Cerul va fi variabil în regiunile sudice și temporar noros în rest. Mai ales noaptea, izolat, vor fi ploi slabe, cu o probabilitate mai mare în Banat și Crișana, iar la munte precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, local cu intensificări spre seară și noaptea, în zona montană, în Banat, Crișana, Dobrogea (viteze la rafală de peste 45…50 km/h, iar pe crestele montane de peste 70…80 km/h), după cum au anunțat cei de la ANM.

Atac rusesc lângă granița României. Avioane F-16 și Eurofighter, mobilizate de MApN
Atac rusesc lângă granița României. Avioane F-16 și Eurofighter, mobilizate de MApN
Afacerea „Alina Gîrbea - secretar de stat”, o manevră josnică marca „Dominic Fritz”
Afacerea „Alina Gîrbea - secretar de stat”, o manevră josnică marca „Dominic Fritz”

Ce maxime vor în București

Temperaturile maxime de luni se vor încadra între 2 grade Celsius în partea de est a Transilvaniei și 12 grade în sudul Banatului, Olteniei, Munteniei și Dobrogei, iar cele minime vor fi cuprinse între -3 și 9 grade Celsius, mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei, spre -8 grade. Pe arii restrânse, dimineața și noaptea, se va semnala ceață.

În București, temperatura maximă va fi de 10 spre 11 grade, iar cea minimă de 0…1 grad, ușor mai scăzută în zona preorășenească. Spre dimineață vor fi condiții de ceață.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:01 - Cum poți pregăti ciorbă de perișoare de post. Ingredientul care înlocuiește carnea și are un gust incredibil de bun
08:49 - Atac rusesc lângă granița României. Avioane F-16 și Eurofighter, mobilizate de MApN
08:43 - Afacerea „Alina Gîrbea - secretar de stat”, o manevră josnică marca „Dominic Fritz”
08:33 - Cheltuielile românilor care stau la bloc cresc odată cu noile măsuri aplicate din noiembrie 2025
08:26 - CSAT se reunește luni la Cotroceni. Strategia Naţională de Apărare, printre principalele subiecte din ședință
08:18 - Toaletele publice din Europa, în topul rușinii. Bucureștiul, loc surprinzător în cel al curățeniei

HAI România!

Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital
Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital
Vlad Predescu, Ponderas Academic Hospital, la Gala Capital „Promitem să inovăm”
Vlad Predescu, Ponderas Academic Hospital, la Gala Capital „Promitem să inovăm”
Dr Alexandra Stănescu, la Gala Capital „Medicina de familie este poarta de intrare a pacienților”
Dr Alexandra Stănescu, la Gala Capital „Medicina de familie este poarta de intrare a pacienților”

Proiecte speciale