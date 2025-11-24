Vreme la extreme în Republica Moldova, la început de săptămână

Vremea continuă să se mențină și azi în parametri normali pentru luna noiembrie, în Republica Moldova, cu temperaturi scăzute, conform meteorologilor. În jumătatea de nord va fi cer înnorat pe tot parcursul zilei, în sud, centru și sud-est, Soarele va face legea pe cer.

Maximele de luni vor fi cuprinse între 6 și 10 grade Celsius, minima din timpul nopții va fi aproape de limita înghețului, 1 grad Celsius. Vântul va sufla cu unele intenfisicări în nord și în sud.

Sunt anunțate câte 6 grade Celsius la Briceni și la Rîbnița, vor fi 7 grade Celsius la Bălți, 8 grade la Chișinău și câte 10 grade Celsius la Ștefan-Vodă și Cahul. Mâine, valorile termice vor fi în creștere și vor ajunge la nivelul de 10 - 14 grade. Cerul va fi parțial senin în toată țara.

În România, azi, vremea devine cva mai blândă și se va încălzi ușor în cea mai mare parte a teritoriului. Cerul va fi variabil în regiunile sudice și temporar noros în rest. Mai ales noaptea, izolat, vor fi ploi slabe, cu o probabilitate mai mare în Banat și Crișana, iar la munte precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, local cu intensificări spre seară și noaptea, în zona montană, în Banat, Crișana, Dobrogea (viteze la rafală de peste 45…50 km/h, iar pe crestele montane de peste 70…80 km/h), după cum au anunțat cei de la ANM.

Temperaturile maxime de luni se vor încadra între 2 grade Celsius în partea de est a Transilvaniei și 12 grade în sudul Banatului, Olteniei, Munteniei și Dobrogei, iar cele minime vor fi cuprinse între -3 și 9 grade Celsius, mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei, spre -8 grade. Pe arii restrânse, dimineața și noaptea, se va semnala ceață.

În București, temperatura maximă va fi de 10 spre 11 grade, iar cea minimă de 0…1 grad, ușor mai scăzută în zona preorășenească. Spre dimineață vor fi condiții de ceață.