Secretul britanic din epoca victoriană care poate reduce pierderile de căldură

Un truc vechi de peste o sută de ani revine în atenția specialiștilor în eficiență energetică. Cercetările recente arată că așa-numita „metodă victoriană” poate reduce pierderile de căldură cu până la 39%, fără investiții majore în instalații moderne sau echipamente costisitoare, spun experții în încălzire de la Plumbworld.

Pe măsură ce temperaturile scad, tot mai mulți oameni caută metode eficiente de a încălzi locuințele fără a ridica gradele termostatului. De la pături călduroase până la trucuri ingenioase de economisire a energiei, scopul este același: confort în casă și facturi mai mici la energie.

Experții în încălzire de la Plumbworld recomandă o soluție simplă, inspirată din epoca victoriană, care poate menține căldura în camerele folosite și poate reduce costurile. Această metodă presupune agățarea de perdele grele, numite în trecut „portière”, peste ușile interioare prin care pătrund curenții de aer și chiar în spatele ușii de la intrarea în casă.

Combinată cu un sistem simplu de blocare a aerului la nivelul podelei, această barieră textilă reține căldura deja existentă în camerele utilizate, fără a necesita gadgeturi sofisticate sau lucrări complicate. Este o soluție rapidă, accesibilă și prietenoasă cu chiriașii, care poate fi pusă în aplicare în doar câteva minute.

Studiile arată că acestea pot diminua pierderile de căldură prin ferestre cu până la o treime sau chiar două cincimi. Cercetările realizate de Energy House la Universitatea Salford indică o reducere de până la 33% pentru geamurile moderne, în timp ce analiza Historic England arată că perdelele masive de la ferestrele tradiționale cu cercevele pot reduce pierderile cu până la 39%.

Această îmbunătățire se traduce printr-o creștere vizibilă a temperaturii ambientale, de obicei între 1 și 2°C, ceea ce se resimte mai ales în serile reci. În locuințele vechi, unde ușile și holurile pot permite scurgeri de aer, simpla etanșare a golurilor poate reduce considerabil pierderile de căldură.

Combinate cu draperii groase, aceste măsuri fac încăperile să pară mai calde, permițând ajustarea termostatului cu aproximativ o treaptă, echivalentul unui grad Celsius, fără ca locatarii să simtă frig suplimentar. Recomandările Historic England și English Heritage recomandă tocmai această combinație eficientă între garnituri de etanșare și perdele grele.

Pentru a reduce pierderile de căldură în locuințe, metoda victoriană se dovedește extrem de eficientă și ușor de implementat. Primul pas este instalarea unei bare sau a unei șine deasupra ușilor, fie ele interioare sau de la intrare.

Pe aceasta se agăță o perdea groasă, lungă, realizată din lână, catifea căptușită sau materiale termice special concepute, astfel încât să atingă ușor podeaua și să se suprapună peste cadrul ușii.

Pentru a maximiza efectul izolator, este recomandat să adăugați un sistem de blocare a curenților de aer la nivelul pragului și să acoperiți eventualele deschideri, precum cutiile poștale sau găurile cheii. Aceeași regulă se aplică și ferestrelor: draperiile groase trase pe timpul nopții pot reduce semnificativ pierderile de căldură, completând efectul metodei.

Este important să respectați câteva măsuri de siguranță: perdelele nu trebuie să ajungă în apropierea surselor de foc, să nu acopere caloriferele și să nu blocheze gurile de aerisire, pentru a evita riscurile de incendiu sau funcționarea ineficientă a sistemului de încălzire, potrivit jurnalistei Sophie Law, redactor adjunct, expertă în sfaturi practice pentru casă, la Express.