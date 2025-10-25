Cât de des trebuie aerisite caloriferele pentru a avea o casă bine încălzită

Odată cu venirea sezonului rece, tot mai mulți proprietari constată că unele calorifere din locuință nu se încălzesc uniform sau se încălzesc foarte greu. În acest context, un specialist al companiei Boxt oferă câteva recomandări esențiale pentru a te asigura că întreaga casă va fi bine încălzită.

Pe măsură ce temperaturile scad, eficiența sistemului de încălzire este foarte importantă pentru confortul zilnic. Chiar și problemele minore pot avea un impact semnificativ asupra distribuției căldurii în locuință. Tocmai de aceea, este important ca toate componentele instalației termice, în special caloriferele, să funcționeze optim.

Will Scholfield, inginer la compania Boxt, atrage atenția asupra importanței aerisirii caloriferelor, mai ales atunci când acestea par să nu funcționeze în parametri normali. Deși procesul poate părea complicat la prima vedere, în realitate presupune doar eliminarea aerului blocat în interiorul instalației.

Prezența aerului în sistem împiedică distribuția uniformă a căldurii, ceea ce face ca radiatoarele să nu se încălzească în întregime și să consume mai multă energie pentru un randament mai slab.

În plus, dacă această problemă este ignorată pe termen lung, poate apărea coroziunea în interiorul instalației de încălzire centrală. Scholfield subliniază că aerisirea periodică a caloriferelor este esențială pentru menținerea eficienței sistemului și pentru a asigura confortul termic în locuință.

„Aerisirea caloriferelor se face aproximativ de două ori pe an. Asta înseamnă că încălzirea centrală poate funcționa eficient și puteți sta liniștiți știind că vă țineți facturile la energie sub control”, a declarat Will Scholfield.

Dacă ai observat că un calorifer rămâne rece în partea de sus, este posibil ca în sistem să fi pătruns aer. Din fericire, nu ai nevoie de unelte sofisticate pentru a remedia problema, cel mai probabil, ai deja tot ce îți trebuie acasă: o cheie specială de calorifer sau o șurubelniță (în funcție de tipul supapei) și o cârpă sau un recipient pentru a colecta apa care curge în timp ce faci aerisirea.

Înainte de orice intervenție, este important să oprești centrala și să lași sistemul de încălzire să se răcească complet. Pentru a proteja pardoseala de eventuale scurgeri, așază un prosop sau un vas sub robinetul caloriferului.

Identifică apoi supapa de aerisire, aceasta se găsește, de regulă, în partea superioară a caloriferului și poate avea o formă rotundă, cu o zonă pătrată pentru cheie sau o fantă pentru șurubelniță.

Cu o șurubelniță potrivită, rotește supapa ușor în sens invers acelor de ceasornic. Vei auzi un șuierat, semn că aerul este evacuat. Când începe să curgă apă, închide supapa rotind înapoi, în sensul acelor de ceasornic.

Repetă procedura pentru fiecare calorifer din locuință, iar la final verifică presiunea sistemului din centrala termică. Aceasta ar trebui să fie între 1 și 2 bari. Dacă este nevoie, adaugă apă în sistem pentru a readuce presiunea la nivelul optim, a explicat Scholfield pentru express.co.uk.