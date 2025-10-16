Reglarea corectă a centralei termice în condensare poate reduce factura la energie

Pe fondul creșterii prețurilor la energie, tot mai mulți oameni caută soluții pentru a-și eficientiza consumul. Un aspect adesea neglijat, dar cu impact major în factură, este reglarea corectă a centralei termice în condensare. Nicholas Auckland, expert în încălzire și energie, la Trade Radiators, a explicat pentru Express care sunt pașii care trebuie făcuți.

Specialistul atrage atenția că o centrală termică în condensare setată necorespunzător poate funcționa la o eficiență sub potențialul ei real. Temperaturile prea ridicate ale agentului termic, lipsa echilibrării hidraulice sau neadaptarea funcționării la nevoile reale ale locuinței duc la un consum mai mare de gaz și implicit la facturi mai mari.

Reducerea temperaturii pe tur a centralei termice în condensare la valori între 55°C și 60°C ar putea diminua considerabil costurile lunare cu energia, potrivit lui Nicholas Auckland, directorul general al companiei Trade Radiators.

Conform calculelor acestuia, o asemenea ajustare ar putea duce la economii de aproximativ 9-12% din valoarea facturii anuale, pentru o locuință care consumă, în medie, 11.500 kWh pe an.

„Temperatura pe tur indică nivelul de căldură al apei care pleacă din centrală spre calorifere. Majoritatea centralelor sunt setate la 75-80°C, însă această valoare este mai mare decât necesarul optim pentru o funcționare eficientă”, a explicat Auckland.

Pentru a face această ajustare, utilizatorii trebuie să acceseze setările centralei, de obicei reprezentate de pictograma unui radiator, și să reducă treptat temperatura, începând de la 60°C.

În cazul în care camerele nu se încălzesc suficient, temperatura poate fi crescută ușor până se ajunge la un nivel de confort. Totuși, specialistul atrage atenția că această metodă este recomandată doar în cazul centralelor termice pe gaz de tip mixt cu condensare.

Nicholas Auckland a mai spus că atunci când apa care se întoarce în centrală este suficient de rece, aceasta poate extrage mai eficient căldura reziduală din gazele de eșapament, sporindu-și randamentul. În schimb, un debit prea mare duce la o temperatură crescută a apei de retur, ceea ce limitează procesul de condensare și duce la pierderi de energie.

Pentru a optimiza consumul de gaz, recomandă reglarea temperaturii pe tur între până la 60 de grade Celsius. În acest interval, centrala condensează mai eficient, contribuind la o utilizare mai economică a combustibilului.

Ajustarea temperaturii apei care pleacă din centrală, cunoscută drept „temperatura pe tur”, poate aduce beneficii notabile fără a compromite nivelul de confort din locuință, explică Auckland. Deși caloriferele pot părea mai puțin fierbinți la atingere, iar încăperile ar putea avea nevoie de puțin mai mult timp pentru a se încălzi, temperatura ambientală dorită va fi mai ușor de atins.

„Odată ce locuința ajunge la temperatura setată, confortul resimțit rămâne neschimbat”, a subliniat expertul Nicholas.

Expertul mai spune că ajustarea temperaturii pe tur este o modificare rapidă și gratuită, care permite centralelor termice în condensare să funcționeze mai eficient, așa cum au fost concepute, reducând consumul inutil de energie.

Pentru multe familii, acest reglaj simplu poate însemna economii considerabile, mai ales în perioada sărbătorilor, când cheltuielile sunt mult mai mari.