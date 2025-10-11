Care este cea mai bună metodă de a găti legumele la cuptor: Recomandarea unanimă a trei bucătari.

Gătitul legumelor la cuptor poate părea destul de simplu, dar fiecare bucătar are propriile secrete. Pentru a afla care sunt cele mai bune metode de a prepara legumele la cuptor, Stephanie Ganz, expertă în arta culinară, a cerut sfatul experților.

Indiferent dacă este vorba despre cartofi, morcovi sau dovlecei, coacerea la această temperatură asigură o textură crocantă la exterior și o fragezime la interior. Astfel, cele mai delicioase și sănătoase preparate din legume pot fi realizate cu ușurință, respectând această regulă simplă și eficientă pe care vo relatăm mai jos.

Stephanie Ganz, expertă în arta culinară, care scrie pentru publicațiile de specialitate „Bon Appetit”, „Eater”, „The Kitchn” și „The Local Palate”, a cerut sfatul celor trei experți în arta culinară:

Emshika Alberini Bucătar și proprietar al restaurantului „Chang Thai Cafe” și „The Catch” din Littleton, New Hampshire,

Evan Hennessey: Bucătar și proprietar al restaurantelor „Stages at One Washington” și „The Living Room” din Dover, New Hampshire

Sheela Prakash: Redactor și autoare a cărților „Salad Seasons” și „Mediterranean Every Day”.

„Nu am întâlnit încă o legumă care să nu fie coaptă bine la 220 de grade”, afirmă Sheela Prakash. „De fiecare dată când gătesc, setez cuptorul la această temperatură, indiferent că e vorba de vinete, varză de Bruxelles, dovlecei sau ardei”.

Potrivit acesteia, 220°C este temperatura ideală pentru ca legumele să se rumenească și să se caramelizeze, iar astfel gustul devine desăvârșit. Acesta este singurul secret pentru a obține legume gustoase fără să se ardă, a mai spus Sheela.

Și Emshika Alberini afirmă că aceasta este temperatura ideală deoarece coacerea la temperaturi mai ridicate ajută zaharurile naturale din legume să se caramelizeze.

„Coacerea legumelor este o modalitate excelentă de a scoate în evidență aromele lor naturale și de a obține o caramelizare delicioasă. Temperatura de 220°C este ideală, deoarece coacerea legumelor la o temperatură mai ridicată permite zaharurilor naturale din legume să se caramelizeze și să dezvolte un exterior frumos rumenit. Acest lucru sporește aroma și textura legumelor”, a explicat Emshika.

Bucătarul-șef Evan Hennessey explică, de asemenea, că tehnica sa preferată pentru coacerea legumelor se bazează pe o abordare care combină două etape de gătire la temperaturi diferite.

„Temperatura mare este ideală pentru a obține o culoare frumoasă și caramelizarea legumelor. Apoi, o temperatură mai scăzută finalizează procesul de gătire într-un mod mai delicat, fără a risca supraîncălzirea. Astfel, când tai un morcov perfect copt, vei observa o crustă caramelizată la exterior, iar interiorul rămâne proaspăt și viu”.

Pentru a obține legume coapte delicioase, bucătarul Evan recomandă o metodă simplă și eficientă. Primul pas este acoperirea legumelor cu ulei de măsline, urmată de o presărare cu sare și piper proaspăt măcinat.

După ce au fost condimentate, legumele trebuie așezate într-un strat uniform pe o tavă tapetată cu hârtie de copt sau folie de aluminiu. Următorul pas este introducerea lor într-un cuptor preîncălzit la 220°C, până când capătă o culoare aurie la exterior.

Înainte de a încheia procesul de coacere, se reduce temperatura cuptorului la 160°C, permițând legumelor să se gătească treptat. Testarea lor se face cu o scobitoare pentru a vedea dacă s-au copt bine. Această metodă este nu doar simplă, ci și garantată să transforme orice legumă într-un preparat apetisant.