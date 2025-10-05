Rețeta de ardei copți la borcan. Vor transforma orice masă într-un festin

Ardeii copți la borcan vor aduce gustul verii pe mesele pregătite în serile friguroase de iarnă. Fie că alegi să îi savurezi ca garnitură sau îi folosești pentru a pregăti tradițională salată cu oțet, piper și un strop de ulei, ardeii copți îți vor transforma farfuria complet. Dacă preferi gustul legumelor coapte, această rețetă te va cuceri.

Ingredientele necesare:

1 kg ardei kapia

3-4 căței de usturoi

2-3 frunze de busuioc sau pătrunjel

50-100 ml ulei de măsline

1-2 linguri oțet

sare după gust

Procesul începe cu selecția ardeilor. Aceștia trebuie să fie copți, de preferat roșii sau galbeni, fermi și fără pete.

După spălare, ardeii se coc pe grill, la cuptor sau direct pe flacăra aragazului până când coaja se înnegrește și se desprinde ușor de pulpa legumelor. Imediat după coacere, ardeii se pun într-un castron și se acoperă cu folie sau cu prosop de bucătărie. În acest mod, procesul de curățare va fi mai ușor.

După ce au fost curățați de coajă, cotor și semințe, ardeii se așază în borcane sterilizate, alternând cu felii de usturoi și frunze de busuioc sau pătrunjel, pentru aromă. Se adaugă un strop de ulei de măsline și puțin oțet pentru un plus de gust. Borcanele se închid ermetic și se păstrează la frigider sau într-un loc răcoros.

Salata de ardei copți cu ton și porumb este o combinație delicioasă și ușor de preparat, perfectă pentru mesele de toamnă sau pentru aperitive rapide.

Ingrediente:

4–5 ardei kapia copți

1 conservă ton în ulei sau apă

1 conservă porumb dulce

1–2 căței de usturoi

3 linguri ulei de măsline

Sare și piper după gust

pătrunjel proaspăt pentru decor

Ardeii se curăță de cotor și semințe și se taie fâșii. Tonul se scurge bine și se amestecă apoi cu porumbul. Într-un bol mare, se combină ardeii cu tonul și porumbul. Se adaugă usturoiul și uleiul de măsline, apoi se asezonează cu sare și piper. Salata se amestecă ușor, pentru ca ingredientele să rămână întregi și apetisante. Se lasă la frigider 30 de minute înainte de servire, pentru ca aromele să se întrepătrundă.