Electrocasnicele pe care nu trebuie să le bagi niciodată în prelungitor

Conectarea greșită a electrocasnicelor la prelungitoare poate avea consecințe grave, inclusiv riscul de incendiu. Experții de la yournrg.co.uk recomandă să evitați utilizarea prelungitoarelor pentru anumite aparate, care necesită alimentare directă din priză.

Prelungitoarele sunt prezente în majoritatea locuințelor, oferind flexibilitate în utilizarea aparatelor electrice. Totuși, experții avertizează că acestea nu sunt potrivite pentru toate tipurile de echipamente.

Gordon Wallis, specialist la Your NRG, subliniază că aparatele cu consum mare de energie nu ar trebui niciodată conectate la un prelungitor, indiferent de confortul pe care îl oferă. „Prelungitoarele au rolul lor în casă, dar este esențial să le cunoaștem limitele”, explică el.

Potrivit expertului, astfel de cabluri sunt concepute pentru utilizare temporară și pentru consumuri reduse de energie, nu ca soluție permanentă pentru aparatele mari din gospodărie. Folosirea necorespunzătoare nu doar că afectează eficiența energetică, dar poate genera și riscuri majore de incendiu.

Printre echipamentele care prezintă cel mai mare pericol se numără friteuzele cu aer cald, cuptoarele cu microunde, mașinile de spălat și frigiderele. Acestea necesită o cantitate considerabilă de energie, iar conectarea lor la prelungitoare poate fi periculoasă și ineficientă.

Conectarea mai multor aparate la același prelungitor poate supraîncărca circuitul, provocând chiar scântei sau incendii. În plus, această practică duce la risipă de energie din cauza ineficienței în distribuția electricității, subliniază specialiștii.

Mai grav este însă obișnuința de a conecta prelungitoarele între ele. Această metodă crește considerabil probabilitatea de supraîncărcare a rețelei electrice.

Gordon explică: „La prima vedere, poate părea inofensiv să conectezi prelungitoarele în lanț sau să alimentezi cu ele aparate mari precum frigidere sau congelatoare. Totuși, este unul dintre cele mai periculoase obiceiuri din locuință”.

El adaugă că aceste echipamente se opresc și se pornesc automat pe parcursul zilei, generând supratensiuni pe care majoritatea prelungitoarelor nu le pot gestiona.

Potrivit lui Gordon Wallis, pentru casele care nu dispun de suficiente prize, soluția cea mai sigură și mai eficientă energetic este instalarea unor prize suplimentare de către un electrician autorizat.

„Dacă recurgeți constant la prelungitoare din lipsă de prize, cea mai bună opțiune este să apelați la un profesionist pentru montarea unor puncte de alimentare suplimentare”, a explicat specialistul.

El a mai subliniat că această investiție relativ mică poate reduce semnificativ riscul de incendii și poate optimiza consumul de energie al locuinței. În plus, pentru aparatele electrocasnice care consumă multă energie, conectarea directă la o priză de perete reprezintă nu doar o măsură de siguranță, ci și o metodă mai eficientă de alimentare a casei. Prelungitoarele, deși utile, ar trebui utilizate cu prudență și nu trebuie considerate o soluție permanentă.