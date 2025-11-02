Routerul tău Wi-Fi poate fi în pericol dacă nu respecți aceste cinci reguli simple

Specialiștii în securitate cibernetică îi avertizează pentru toți utilizatorii care dețin un router Wi-Fi acasă să fie mult mai vigilenți întrucât atacurile informatice au devenit tot mai sofisticate. Experții de la McAfee recomandă respectarea a cinci reguli simple, dar importante, pentru a-ți proteja rețeaua și dispozitivele conectate din casă.

Internetul wireless a devenit un element indispensabil, conectând telefoanele, tabletele, laptopurile și o gamă tot mai largă de dispozitive inteligente. De la televizoare și sisteme de climatizare până la aparate de securitate și electrocasnice, totul depinde astăzi de o conexiune stabilă și sigură, activă non-stop.

Un specialist în domeniu atrage atenția asupra faptului că orice utilizator care deține un router Wi-Fi ar trebui să ia cinci măsuri esențiale pentru a-și proteja rețeaua și datele personale.

Un studiu recent realizat de Broadband Genie, în parteneriat cu compania de securitate cibernetică McAfee, arată că aproape jumătate dintre utilizatorii de internet, mai exact 47%, sunt expuși riscurilor informatice deoarece nu au modificat niciodată setările din fabrică ale routerului Wi-Fi.

Specialiștii mai afirmă că lipsa acestor setări pot face ce accesul infractorilor cibernetici să fie mult mai ușor. „Routerul este centrul de control al tuturor dispozitivelor conectate dintr-o locuință. De aceea, este important să fie protejat corespunzător, prin actualizarea configurației și adoptarea celor mai bune practici de securitate”, a explicat Oliver Devane, cercetător principal în securitate la McAfee.

Oliver Devane compară schimbarea parolei cu înlocuirea încuietorii de la ușa principală: un pas simplu dar care garantează că doar persoanele autorizate pot accesa rețeaua de acasă.

„La fel ca schimbarea încuietorii de la ușa de la intrare, schimbarea parolei implicite a routerului va asigura că numai persoanele autorizate pot accesa rețeaua de acasă”, a explicat Oliver Devane.

Alex Tofts, specialist la Broadband Genie, a dezvăluit cinci recomandări simple pentru utilizatorii de Wi-Fi care doresc să-și consolideze securitatea rețelei de acasă.

„Schimbarea setărilor implicite ale routerului poate părea complicată la început, însă procesul este rapid și ușor”, a explicat Tofts. „Primul pas este accesarea panoului de administrare al dispozitivului. Adresa necesară pentru conectare este, de obicei, lipită pe router, introduceți-o în bara de adrese a browserului și veți putea continua configurarea”.

După ce urmați aceste instrucțiuni, utilizatorii pot aplica cele cinci reguli recomandate de expert, care, potrivit acestuia, pot face o diferență semnificativă în protejarea conexiunii Wi-Fi, a explicat Tofts.

Routerul tău oferă mai multe opțiuni de criptare, menite să asigure securitatea datelor transmise prin Wi-Fi. Pentru a te proteja eficient, verifică în setările routerului ca tipul de criptare să fie „WPA2” sau, ideal, „WPA3”. Evită „WEP”, un protocol depășit și ușor de spart de către atacatorii cibernetici.

Parola de administrator a routerului îți oferă acces la setările de configurare, însă, de cele mai multe ori, aceasta este una generică, identică pentru toate dispozitivele aceluiași producător. Înlocuiește-o imediat cu o parolă unică și complexă. Procedează la fel și cu parola rețelei Wi-Fi — este prima linie de apărare împotriva accesului neautorizat.

Un nume standard de rețea (SSID) poate dezvălui informații despre marca routerului, ceea ce îi ajută pe hackeri să identifice vulnerabilitățile. Schimbarea denumirii adaugă un nivel suplimentar de protecție. Fii creativ, de la „Peștera lui Batman” la „Castelul Hogwarts”, orice nume care îți place este potrivit, atâta timp cât familia îl recunoaște cu ușurință.

Routerul funcționează pe baza unui software intern numit firmware. Producătorii lansează periodic actualizări care corectează vulnerabilități și îmbunătățesc performanța. Mulți utilizatori omit acest pas, deși este important pentru securitate. Dacă dispozitivul tău nu face actualizările automat, verifică manual la intervale regulate.

O locuință obișnuită are în medie peste zece dispozitive conectate la internet. Verifică periodic lista echipamentelor conectate la router. Dacă observi un nume necunoscut, deconectează-l imediat și schimbă parolele. Această verificare simplă te poate proteja de accesul neautorizat și de posibile breșe de securitate, informează Henry Burrell, redactor adjunct în domeniul tehnologiei la Express.co.uk.