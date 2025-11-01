Idei practice pentru nopți călduroase fără să pornești centrala termică

Atunci când temperaturile scad, mulți oameni sunt în căutarea unor soluții pentru a se încălzi noaptea, fără a porni centrala termică. Din fericire, există metode simple și eficiente care nu implică costuri prea mari.

Pe măsură ce temperaturile scad și iarna se apropie, menținerea unei senzații de căldură în timpul nopții devine o provocare, mai ales fără a porni încălzirea centrală. Chiar dacă există numeroase trucuri pentru a rămâne cald pe parcursul zilei, păstrarea confortului și noaptea poate fi mai dificilă și costisitoare.

Kat, o specialistă în economisirea banilor și creatoare de conținut pe TikTok, a venit cu soluții simple pentru cei care vor să se încălzească noaptea fără a crește factura la energie.

Într-un videoclip, ea a prezentat șase metode practice și eficiente pentru a rămâne confortabil în nopțile reci, toate fără a folosi încălzirea centrală. Postarea ei, intitulată „Șase moduri de a te încălzi noaptea fără încălzire centrală”, a stârnit interesul celor care caută alternative economice pentru a face față frigului.

Pentru nopți mai confortabile, specialiștii recomandă înlocuirea cearșafurilor obișnuite de vară cu variante mai călduroase, cum ar fi cele din flanel, in, bumbac sau lenjerie de pat din fleece. Aceste materiale rețin mai bine căldura, oferind senzația unui pat cald imediat ce te așezi, fără a mai fi nevoie de încălzitoare sau alte aparate electrice.

Aceste țesături moi și groase nu doar că încălzesc imediat patul, dar reduc nevoia de a folosi aparate electrice suplimentare, oferind și un somn liniștitor.

Aceste materialele din fibre naturale nu doar că păstrează căldura, dar oferă și o senzație plăcută la atingere, transformând fiecare noapte într-un adevărat refugiu călduros.

O pătură electrică poate fi soluția perfectă pentru serile friguroase: căldură rapidă, cost redus și confort maxim. Așadar, pentru cei care caută un plus de căldură în serile reci, experta Kat recomandă păturile electrice. Acestea oferă o soluție practică și economică pentru te menține căldura în pat fără a depinde exclusiv de sistemul de încălzire centrală.

Costurile de funcționare ale unei pătură electrică sunt surprinzător de mici, comparativ cu încălzirea centrală, care poate ajunge între 1,44 și 1,78 lire sterline pe oră, în funcție de tipul locuinței. În schimb, păturile ponderate rețin căldura în interiorul pilotei, adaptându-se confortabil corpului și oferind o senzație plăcută de siguranță și relaxare.

Kat recomandă telespectatorilor să investească într-o pilotă cu un material mai gros pentru a se bucura de un somn odihnitor indiferent de sezon. Grosimea pilotei se alege în funcție de temperatură.

O pilotă groasă poate fi suficientă dacă temperatura din dormitor rămâne constantă între 18 și 21 de grade. În camere mai răcoroase sau pentru cei care resimt frigul mai intens, Kat recomandă o pilotă cu mai multe straturi.

Există și pilote versatile și potrivite pe tot parcursul anului, oferind căldură fără să devină sufocantă, dar cele groase sunt ideale pentru camere mai reci sau pentru cei care sunt mai friguroși.

Pentru a te bucura de un somn plăcut în timpul sezonului rece, este recomandat să porți pijamale confecționate din materiale calde, precum fleece sau lână. Aceste țesături mențin căldura corpului și sporesc confortul pe timpul nopții.

Pijamalele din fleece sau lână sunt disponibile la o gamă variată de prețuri și pot fi găsite în majoritatea magazinelor la prețuri accesibile chiar și în lunile de iarnă. În plus, pentru a preveni pierderea de căldură la picioare, completarea pijamalelor cu șosete groase înainte de culcare poate face diferența între o noapte friguroasă și una plăcută și relaxantă.

Sticlele cu apă caldă reprezintă o soluție simplă și accesibilă pentru a-ți încălzi corpul sau a preîncălzi patul, mai ales în nopțile reci. Totuși, utilizarea lor presupune atenție sporită pentru a evita accidentele.

Un studiu australian arată că peste 80% dintre cazurile de spitalizare din cauza arsurilor provocate de sticlele cu apă caldă au fost cauzate de crăparea, spargerea sau scurgerea acestora.

Specialiștii recomandă un truc simplu: amestecă apă fierbinte cu un pic de apă rece în sticlă pentru a reduce riscul de accidente și a te bucura de căldură în siguranță.

Kat recomandă adăugarea unui covor generos în dormitor, un gest aparent simplu, dar cu efecte semnificative asupra confortului termic. Deși investiția poate părea mai mare, covorul ajută la păstrarea căldurii în cameră, împiedicând pierderea acesteia prin podea.

Acesta acționează ca un izolator natural: fibrele sale rețin aerul, reducând curenții reci și menținând o temperatură mai plăcută sub picioare, mai ales dacă este folosit împreună cu un strat protector adecvat. Comparativ cu suprafețele dure precum parchetul sau gresia, covorul adaugă un plus de confort și senzație de căldură.

Nu trebuie ignorată nici importanța izolației camerelor, în special dormitoarele. Draperiile groase și garniturile pentru uși sau ferestre contribuie la păstrarea căldurii și reduc pierderile de energie.