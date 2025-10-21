Social

Pătura electrică, o metodă ieftină de a te încălzi. Ce trebuie să știi înainte de folosire

Comentează știrea
Pătura electrică, o metodă ieftină de a te încălzi. Ce trebuie să știi înainte de folosirePăutură. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Pe măsură ce temperaturile scad, mulți români caută metode eficiente și economice pentru a-și asigura confortul termic. În topul căutărilor se află pătura electrică, un produs care a câștigat tot mai multă popularitate în ultimele ierni datorită consumului redus de energie. Deși pot oferi un confort termic sporit, aceste gadgeturi vin la pachet cu anumite riscuri, avertizează un expert de la Serviciul de pompieri din Staffordshire.

Pătura electrică, o metodă ieftină de a te încălzi. Ce trebuie să știi înainte de folosire

Expertul atrage atenția asupra modului în care sunt utilizate aceste pături, subliniind că, folosite incorect, pot deveni surse de incendii. Din acest motiv, Serviciul de pompieri din Staffordshire a emis un avertisment adresat publicului, subliniind necesitatea respectării unor reguli stricte atunci când sunt folosite astfel de dispozitive electrice.

Într-un mesaj transmis pe platforma TikTok, un reprezentant al brigăzii de pompieri a vorbit despre principalele greșeli făcute de utilizatori, precum suprasolicitarea prizelor sau lăsarea păturilor electrice în funcțiune nesupravegheate. Potrivit acestuia, o utilizare necorespunzătoare poate duce la supraîncălzire și, în cele mai grave cazuri, la izbucnirea unor incendii.

Autoritățile recomandă, de asemenea, verificarea regulată a stării tehnice a acestor pături, evitarea folosirii lor dacă sunt uzate sau deteriorate și consultarea atentă a instrucțiunilor de utilizare.

Explozia din Rahova. Potrivit raportului INSEMEX, o țeavă exterioară de gaze era fisurată
Explozia din Rahova. Potrivit raportului INSEMEX, o țeavă exterioară de gaze era fisurată
Doru Octavian Dumitru, la spital. Familia comediantului: Trece prin momente dificile de sănătate
Doru Octavian Dumitru, la spital. Familia comediantului: Trece prin momente dificile de sănătate

Nu este recomandat să folosiți prelungitoare

Printre sfaturile autorităților se numără verificarea cu atenție a cablurilor înainte de utilizarea dispozitivelor de încălzit, mai ales în cazul păturilor electrice, unde deteriorarea acestora poate reprezenta un risc major. Specialiștii mai spun că este cel mai sigur dacă conectarea aparatelor se face „direct la prizele de perete”, evitând prelungitoarele.

Pătură electrică

Pătură electrică. Sursa foto: emag.ro.

Un alt sfat important pentru cei care folosesc pături electrice este acela de a o deconecta complet de la curent înainte de culcare. De asemenea, utilizarea încărcătoarelor originale este esențială pentru prevenirea incidentelor, avertizează pompierii. Produsele contrafăcute, deși mai ieftine, pot cauza scurtcircuite sau supraîncălzire.

Înlocuirea cablurilor uzate sau deteriorate este o altă măsură de siguranță vitală, iar pntru reducerea riscului de incendiu, autoritățile recomandă evitarea supraîncărcării prizelor și utilizarea unui singur aparat la o priză.

Alte recomandări pentru siguranța ta și a locuinței

Pentru cei care folosesc pături electrice, există reguli stricte de depozitare și utilizare. Acestea nu trebuie păstrate pliate pe timpul verii, deoarece cablajul intern poate fi afectat. Este recomandată depozitarea acestora în poziție plată sau rulate, pentru a le menține în stare bună de funcționare.

Utilizatorii sunt sfătuiți să evite achiziționarea păturilor electrice la mâna a doua, iar dacă au așa ceva trebuie inspectate periodic pentru a vedea dacă prezintă deja semne de uzură.

De asemenea, dacă pătura electrică nu este dotată cu termostat, trebuie deconectată de la priză atunci când nu mai este folosită. O pătura electrică care depășește zece ani de utilizare ar trebui înlocuită, iar cea veche eliminată în mod responsabil, prin centrele de reciclare autorizate, potrivit celor relatate jurnaliștii Amber O'Connor și Maria Leticia Gomes,  Express.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:35 - Grindeanu, despre refuzul lui Bolojan privind propunerea PSD: Pune prea mult orgoliu
23:24 - Fenomenul straniu de pe Lună: Ce sunt luminile misterioase care apar din senin
23:15 - Siegfried Mureșan, despre propunerea PSD: Când un politician vrea să îngroape o temă, sugerează un grup de lucru
23:06 - Violonistul Cristian Botgros a câştigat lupta pentru viaţă. Nepotul dirijorului orchestrei „Lăutarii” a fost externat
22:55 - Explozia din Rahova. Potrivit raportului INSEMEX, o țeavă exterioară de gaze era fisurată
22:47 - Pătura electrică, o metodă ieftină de a te încălzi. Ce trebuie să știi înainte de folosire

HAI România!

Noua ipoteză despre explozia din Rahova
Noua ipoteză despre explozia din Rahova
"Puneți-mă Ministru de Reducere a Cheltuielilor!"
"Puneți-mă Ministru de Reducere a Cheltuielilor!"
Cine sapă groapa economiei României. Mohammad Murad, avertisment FĂRĂ PRECEDENT
Cine sapă groapa economiei României. Mohammad Murad, avertisment FĂRĂ PRECEDENT

Proiecte speciale