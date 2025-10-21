Pătura electrică, o metodă ieftină de a te încălzi. Ce trebuie să știi înainte de folosire

Pe măsură ce temperaturile scad, mulți români caută metode eficiente și economice pentru a-și asigura confortul termic. În topul căutărilor se află pătura electrică, un produs care a câștigat tot mai multă popularitate în ultimele ierni datorită consumului redus de energie. Deși pot oferi un confort termic sporit, aceste gadgeturi vin la pachet cu anumite riscuri, avertizează un expert de la Serviciul de pompieri din Staffordshire.

Expertul atrage atenția asupra modului în care sunt utilizate aceste pături, subliniind că, folosite incorect, pot deveni surse de incendii. Din acest motiv, Serviciul de pompieri din Staffordshire a emis un avertisment adresat publicului, subliniind necesitatea respectării unor reguli stricte atunci când sunt folosite astfel de dispozitive electrice.

Într-un mesaj transmis pe platforma TikTok, un reprezentant al brigăzii de pompieri a vorbit despre principalele greșeli făcute de utilizatori, precum suprasolicitarea prizelor sau lăsarea păturilor electrice în funcțiune nesupravegheate. Potrivit acestuia, o utilizare necorespunzătoare poate duce la supraîncălzire și, în cele mai grave cazuri, la izbucnirea unor incendii.

Autoritățile recomandă, de asemenea, verificarea regulată a stării tehnice a acestor pături, evitarea folosirii lor dacă sunt uzate sau deteriorate și consultarea atentă a instrucțiunilor de utilizare.

Printre sfaturile autorităților se numără verificarea cu atenție a cablurilor înainte de utilizarea dispozitivelor de încălzit, mai ales în cazul păturilor electrice, unde deteriorarea acestora poate reprezenta un risc major. Specialiștii mai spun că este cel mai sigur dacă conectarea aparatelor se face „direct la prizele de perete”, evitând prelungitoarele.

Un alt sfat important pentru cei care folosesc pături electrice este acela de a o deconecta complet de la curent înainte de culcare. De asemenea, utilizarea încărcătoarelor originale este esențială pentru prevenirea incidentelor, avertizează pompierii. Produsele contrafăcute, deși mai ieftine, pot cauza scurtcircuite sau supraîncălzire.

Înlocuirea cablurilor uzate sau deteriorate este o altă măsură de siguranță vitală, iar pntru reducerea riscului de incendiu, autoritățile recomandă evitarea supraîncărcării prizelor și utilizarea unui singur aparat la o priză.

Pentru cei care folosesc pături electrice, există reguli stricte de depozitare și utilizare. Acestea nu trebuie păstrate pliate pe timpul verii, deoarece cablajul intern poate fi afectat. Este recomandată depozitarea acestora în poziție plată sau rulate, pentru a le menține în stare bună de funcționare.

Utilizatorii sunt sfătuiți să evite achiziționarea păturilor electrice la mâna a doua, iar dacă au așa ceva trebuie inspectate periodic pentru a vedea dacă prezintă deja semne de uzură.

De asemenea, dacă pătura electrică nu este dotată cu termostat, trebuie deconectată de la priză atunci când nu mai este folosită. O pătura electrică care depășește zece ani de utilizare ar trebui înlocuită, iar cea veche eliminată în mod responsabil, prin centrele de reciclare autorizate, potrivit celor relatate jurnaliștii Amber O'Connor și Maria Leticia Gomes, Express.