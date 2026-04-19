Ce salariu are un pompier în România. Veniturile, influențate de mai mulți factori

În 2026, salariul unui pompier este influențat de grad, vechime, dar și de responsabilități. În România, majoritatea pompierilor sunt subofițeri, iar veniturile acestora pornesc de la niveluri moderate.

Salariul unui pompier variază în funcție de vechime și grad. Veniturile cresc de la nivelul debutanților până la funcțiile de conducere, mai ales odată cu sporurile pentru risc, ture de noapte și intervenții. Majoritatea pompierilor sunt subofițeri, iar salariile lor pornesc de la niveluri moderate și cresc constant odată cu experiența.

un pompier debutant câștigă între 3.500 și 4.500 lei/lună;

un subofițer cu experiență (peste cinci - zece ani) câștigă între 5.500 și 6.500 lei/lună;

salariul unui subofițer cu funcție de comandă (de exemplu șef de tură) poate depăși 7.000 – 7.500 lei/lună.

Cu toate acestea, diferențele depind direct de numărul intervențiilor, turele de noapte și responsabilitățile asumate.

La ofițeri, salariile sunt mai ridicate încă de la început, iar în funcțiile de conducere cresc semnificativ:

ofițer debutant (de exemplu locotenent): între 5.000 și 6.000 lei/lună;

ofițer cu funcție de comandă (de exemplu căpitan sau maior): între 7.000 și 9.500 lei/lună;

funcții superioare (de exemplu inspector-șef): pot depăși 15.000 lei/lună.

Aceste funcții presupun luarea unor decizii critice în situații de urgență și coordonarea echipelor operative.

În mediul privat sau în cazul personalului contractual, precum servant-pompier, veniturile sunt mai mici decât în sistemul public și ajung la aproximativ 3.500 - 4.000 de lei pe lună. Diferența apare în principal din lipsa sporurilor și a beneficiilor specifice sistemului militarizat.

Venitul unui pompier nu se limitează la salariul de bază. Sporurile au un rol important și pot crește suma încasată lunar cu aproximativ 25-35%.

Astfel, principalele adaosuri includ: