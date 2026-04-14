Când se încălzește vremea în România. ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat prognoza pentru intervalul 13 aprilie – 11 mai 2026, estimând temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei în debutul intervalului, mai ales în regiunile intracarpatice, urmate de o revenire treptată la valori apropiate de normal.

În perioada 13–20 aprilie, temperaturile vor depăși valorile obișnuite ale perioadei în regiunile intracarpatice, în timp ce în restul țării se vor situa, în general, în jurul mediilor climatologice specifice. Pentru același interval, Administrația Națională de Meteorologie anunță un deficit de precipitații la nivel național, ceea ce indică un regim pluviometric sub normal.

În a doua săptămână analizată, meteorologii estimează că temperatura medie a aerului va rămâne, în linii mari, apropiată de valorile caracteristice perioadei. În ceea ce privește precipitațiile, acestea sunt prognozate să se încadreze în limitele obișnuite pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării.

Cum va fi vremea la începutul lunii mai

În intervalul 27 aprilie – 4 mai, temperatura medie va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă la nivelul întregii țări, cu o abatere mai evidentă în regiunile intracarpatice. În același timp, regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile sudice, estice și centrale, iar în restul teritoriului se va situa în jurul nivelului normal pentru această săptămână.

ANM anunță vreme frumoasă în prima jumătate a lunii mai

În ultima săptămână din prognoza pentru intervalul 4- 11 mai, valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în toată țara. Și cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor specifice pentru acest interval, la nivel național.

Estimarea ANM pentru cele patru săptămâni indică un început de interval mai cald decât în mod obișnuit și mai secetos, urmat de o perioadă cu temperaturi mai apropiate de normal și cu precipitații în general conforme cu media climatologică, deși în unele regiuni sunt așteptate în continuare cantități ușor mai reduse de ploaie.

