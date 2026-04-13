Ninsori, viscol și oscilații termice în România. Episod de iarnă târzie urmat de o încălzire temporară

ploaie, frig / sursa foto: dreamstime.com
România traversează un nou episod de vreme severă, caracterizat prin ninsori, vânt puternic și viscol, în special în zonele montane și în regiunile din nordul și centrul țării, potrivit prognozelor oficiale ale Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Un episod de iarnă în plină primăvară, anunțat de ANM

Meteorologii avertizează că, în perioada imediat următoare, ninsorile vor continua în zonele montane, unde vântul va sufla cu putere, favorizând apariția viscolului și reducerea vizibilității.

Aceste condiții sunt specifice unei mase de aer rece de origine polară care afectează întreaga regiune.

Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a explicat la România TV, că acest episod de instabilitate este parte a unui tipar atmosferic mai larg:

„Masa de aer rece se va extinde în întreaga țară”, a declarat aceasta, subliniind caracterul neobișnuit al fenomenelor pentru această perioadă.

Pentru zonele montane, prognoza indică temperaturi maxime de aproximativ 7 grade Celsius și minime care pot coborî spre 0 grade, condiții favorabile menținerii stratului de zăpadă și a precipitațiilor sub formă de ninsoare.

Încălzire treptată, dar instabilă

În paralel cu episoadele de vreme rece, ANM anunță o creștere treptată a temperaturilor în restul țării, în special în regiunile din vest și sud-vest.

Potrivit declarațiilor Elenei Mateescu, valorile termice vor urca până la 22–23 de grade Celsius în aceste zone, în timp ce în sud temperaturile vor depăși 20 de grade.

În Capitală, maximele vor crește de la 15–16 grade la aproximativ 19–20 de grade în a doua parte a săptămânii.

Primăvară. Sursă foto: Unsplash

Această evoluție indică o alternanță între mase de aer rece și aer mai cald, ceea ce va menține caracterul instabil al vremii. Chiar și în contextul încălzirii, sunt așteptate ploi în vest și ninsori la munte, însoțite de intensificări ale vântului.

ANM anunță temperaturi moderate și precipitații în creștere

Datele furnizate de ANM pentru următoarele două săptămâni arată o tendință generală de stabilizare termică, dar cu un risc crescut de precipitații:

  • Banat și Crișana: maxime între 18 și 20°C, minime de 6–7°C; probabilitatea de precipitații crește spre finalul intervalului.
  • Transilvania: temperaturi între 16 și 18°C ziua și aproximativ 4°C noaptea; creștere a temperaturilor minime până la 17 aprilie, urmată de precipitații frecvente.
  • Maramureș: variații mai accentuate, cu maxime de până la 20°C și minime de la -1 la 6°C; precipitații după 16 aprilie.
  • Moldova: maxime de până la 17°C, minime între 0 și 6°C; precipitații mai ales în a doua săptămână.
  • Dobrogea: maxime de aproximativ 16°C și minime de 7–8°C; ploi mai probabile după 19 aprilie.
  • Muntenia și Oltenia: temperaturi de 16–17°C ziua și 6–7°C noaptea; creștere a probabilității de precipitații după 19–20 aprilie.

Influența maselor de aer polar

Specialiștii explică aceste fenomene prin pătrunderea unei mase de aer rece dinspre latitudini nordice, care a destabilizat regimul termic obișnuit pentru luna aprilie.

Astfel de episoade nu sunt fără precedent, dar frecvența și amplitudinea variațiilor termice pot genera efecte locale semnificative, inclusiv viscol la altitudini mari.

