Prognoza meteo pentru săptămâna 13–19 aprilie. Temperaturile cresc treptat, dar ploile rămân prezente

Vremea se încălzește în România în săptămâna 13–19 aprilie 2026, potrivit ANM. Temperaturile cresc treptat, însă ploile și vântul vor apărea în mai multe zone ale țării.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat o schimbare treptată a regimului termic în România, începând cu 13 aprilie 2026. După zilele mai reci din intervalul anterior, valorile termice vor crește și se vor apropia de normalul perioadei în sudul, estul și centrul țării. În restul regiunilor, temperaturile vor fi ușor peste mediile climatologice.

Maximele vor varia, în general, între 10 și 21 de grade, iar minimele vor coborî până la -3 grade în depresiunile Carpaților Orientali și vor ajunge la aproximativ 12 grade în sudul Banatului. În orele dimineții și pe timpul nopții, izolat, vor apărea ceață și brumă.

Luni, 13 aprilie, cerul va avea înnorări temporare în mai multe regiuni. Ploile slabe vor apărea izolat în Moldova, Dobrogea și Muntenia pe parcursul zilei, iar în timpul nopții mai ales în Banat și Oltenia. La altitudini mari, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări în sudul Banatului, unde rafalele pot atinge 50–60 km/h. În zona montană înaltă, vitezele pot ajunge la 70–90 km/h. Intensificări temporare vor apărea și în sudul, centrul și nord-vestul țării.

În București, vremea va fi apropiată de normalul termic. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața. Temperatura maximă va fi de 16–17 grade, iar minima de 4–6 grade.

Marți, înnorările vor fi mai frecvente. Vor cădea ploi slabe local în Banat și pe arii restrânse în Oltenia, iar izolat în Crișana, Transilvania și Muntenia. În zonele montane înalte sunt așteptate precipitații mixte.

Vântul va continua să prezinte intensificări în sudul Banatului, cu rafale de 50–60 km/h, iar la munte de până la 90 km/h. Pe parcursul zilei, intensificări temporare vor fi semnalate și în restul teritoriului, cu viteze de 40–50 km/h.

Temperaturile maxime vor rămâne între 10 și 21 de grade, iar minimele între 0 și 10 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei, unde pot coborî până la -2 grade. Ceața și bruma vor apărea izolat dimineața și noaptea.

În Capitală, cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va prezenta unele intensificări în timpul zilei. Maxima va fi de 15–16 grade, iar minima de 4–6 grade.

Mijlocul săptămânii aduce o ușoară încălzire. Temperaturile maxime vor urca până la 22 de grade miercuri și până la 23 de grade joi. Minimele vor fi cuprinse între 1 și 10 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, unde pot coborî până la -3 grade.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în vestul, centrul și sud-vestul țării. În aceste zone sunt posibile ploi slabe, pe arii restrânse. Vântul va sufla în general slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului.

În București, vremea va rămâne stabilă. Maximele vor fi de 16–17 grade miercuri și în jur de 17 grade joi, iar minimele între 3 și 6 grade.

În intervalul vineri–duminică, valorile termice vor oscila de la o zi la alta. În același timp, probabilitatea de precipitații va crește în majoritatea regiunilor țării.

Și în București sunt așteptate variații de temperatură. În a doua parte a intervalului, cresc șansele pentru apariția ploilor.