Vremea

Vremea se schimbă, săptămâna viitoare. Când scăpăm de frig și ploi, potrivit prognozei ANM

Comentează știrea
Vremea se schimbă, săptămâna viitoare. Când scăpăm de frig și ploi, potrivit prognozei ANM
Din cuprinsul articolului

După câteva zile de frig neobișnuit, ploaie și chiar zăpadă, care din păcate au coincis cu Săptămâna Mare și sărbătoarea Învierii Domnului, specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) vin cu vești ceva mai îmbucurătoare.

Astfel, potrivit prognozei pe patru săptămâni, transmisă vineri de ANM, temperaturile vor începe să crească de săptămâna viitoare, mai întâi în regiunile intracarpatice, apoi în vestul şi nord-vestul ţării.

Prognoza meteo pentru săptămâna 13.04.2026 – 20.04.2026

În Săptămâna Luminată, valorile de temperatură vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile intracarpatice, dar mai ales în cele nord-vestice, iar în rest se va situa în jurul celui normal pentru acest interval al anului, potrivit meteorologilor ANM.

Prognoza pentru săptămâna 20.04.2026 – 27.04.2026

Finalul lunii aprilie va fi și mai plăcut. Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice şi nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

De asemenea, cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.

Caldură. Sursa foto: dreamstime.com

Prognoza meteo pentru săptămâna 27.04.2026 – 04.05.2026 

Ultimele zile din luna aprilie și primele zile de mai vor aduce o vreme caldă și plăcută. Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor.

Prognoza pentru săptămâna 04.05.2026 – 11.05.2026

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână în extremitatea de nord-vest a teritoriului, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, la nivelul întregii ţări.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Proiecte speciale