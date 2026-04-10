Vremea se schimbă, săptămâna viitoare. Când scăpăm de frig și ploi, potrivit prognozei ANM

În Săptămâna Luminată, valorile de temperatură vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile intracarpatice, dar mai ales în cele nord-vestice, iar în rest se va situa în jurul celui normal pentru acest interval al anului, potrivit meteorologilor ANM.

Finalul lunii aprilie va fi și mai plăcut. Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice şi nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

De asemenea, cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.

Ultimele zile din luna aprilie și primele zile de mai vor aduce o vreme caldă și plăcută. Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor.

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână în extremitatea de nord-vest a teritoriului, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, la nivelul întregii ţări.