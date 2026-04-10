Prognoza meteo, 10 aprilie. Vreme deosebit de rece în Vinerea Mare. Maximele nu vor depăși 14 grade

În Vinerea Mare, România va fi sub influența unei mase de aer rece, iar temperaturile se vor menține mult sub mediile obișnuite pentru această perioadă. Maximele vor fi cuprinse între 5 și 14 grade, iar minimele vor coborî până la -7 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce pe litoral se vor înregistra în jur de 5 grade, potrivit ANM.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, iar ploile slabe vor apărea pe arii restrânse, sub formă de ploaie, lapoviță sau ninsoare, mai ales în Transilvania, dealurile sudice și zonele joase din Oltenia, Muntenia și Dobrogea. În Carpații Meridionali și de Curbură, ninsorile vor fi predominante.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare pe crestele montane și în regiunile estice și sud-estice. La sfârșitul nopții, bruma va fi prezentă local în jumătatea de nord a țării.

În Capitală, vremea va fi deosebit de rece pentru început de aprilie. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar cea minimă între 1 și 4 grade.

Cerul va fi mai mult noros, cu ploi slabe temporare și posibil lapoviță în prima parte a nopții. Vântul va sufla slab până la moderat, accentuând senzația de frig.

Până în jurul datei de 13 aprilie, vremea se va menține mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Temperaturile cele mai scăzute vor fi resimțite în zonele montane și în nord-estul țării. Precipitațiile vor fi mai reduse în vest, nord-vest și centru, în timp ce restul regiunilor vor înregistra cantități apropiate de normal.

În intervalul 13–20 aprilie, sudul țării și zonele montane vor rămâne mai reci decât media climatologică. În celelalte regiuni, temperaturile vor reveni la valori normale. Precipitațiile vor depăși nivelurile obișnuite în sud și sud-est, iar în restul teritoriului se vor menține în limite normale.

Săptămâna 20–27 aprilie aduce o ușoară încălzire, mai ales în regiunile intracarpatice, unde temperaturile vor fi peste media perioadei. În restul țării, valorile termice vor fi apropiate de normal, iar cantitățile de precipitații nu vor înregistra deviații semnificative.

În ultima parte a intervalului, între 27 aprilie și 4 mai, temperaturile vor crește ușor la nivel național, cu accent pe regiunile intracarpatice. Precipitațiile vor fi mai reduse în nord, nord-est și centru, în timp ce în restul țării vor rămâne în limite normale pentru această perioadă.