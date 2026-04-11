ANM a anunțat risc ridicat de avalanșe la munte, până luni seara

ANM a anunțat că se menține un risc însemnat de avalanșe în mai multe masive montane din România, unde stratul instabil de zăpadă poate fi declanșat inclusiv de turiști sau schiori.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că, până luni seara, în zonele montane se menține un risc ridicat de producere a avalanșelor. Situația este determinată de depunerea unui strat nou de zăpadă peste unul mai vechi și înghețat, fenomen observat în special la altitudini de peste 1.800 de metri.

Potrivit meteorologilor, această structură instabilă favorizează alunecările de zăpadă, mai ales în condițiile în care stratul superior este afectat de acumulări de tip plăci de vânt.

„Va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și mari, care să angreneze stratul nou-depus din partea superioară a zăpezii și plăcile de vânt din altitudine, acesta fiind amplificat la supraîncărcări ale stratului cu turiști sau schiori”, se arată în buletinul nivometeorologic al ANM.

Conform datelor oficiale, riscul este considerat însemnat în masivele Munții Făgăraș, Munții Bucegi, Țarcu-Godeanu și Parâng-Șureanu. În aceste zone, avalanșele pot fi declanșate nu doar în mod natural, ci și de activitatea turiștilor sau a schiorilor.

În alte regiuni montane, precum Munții Rodnei, Călimani-Bistriței și Ceahlău, nivelul de risc este moderat, dar condițiile rămân favorabile producerii unor avalanșe de dimensiuni mai mici.

Măsurătorile efectuate în zonele montane indică valori ridicate ale stratului de zăpadă. La Vârful Omu s-au înregistrat 215 centimetri, în timp ce la Bâlea-Lac stratul atinge 188 de centimetri. În zona Țarcu, grosimea este de 145 de centimetri, iar în Călimani ajunge la 116 centimetri. La Lăcăuți, stratul de zăpadă este de 114 centimetri.

Aceste valori contribuie la menținerea instabilității, în special în condițiile unor variații de temperatură și vânt.

Vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă, iar pe timpul nopții, pe crestele Carpaților Meridionali, se vor înregistra izolat condiții de ger.

Cerul va fi variabil în Carpații Occidentali și temporar noros în Carpații Meridionali și Orientali, unde vor apărea precipitații sub formă de ninsoare, iar la altitudini mai joase, trecător, lapoviță. La peste 2000 m, stratul de zăpadă poate crește ușor.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zonele montane înalte și, temporar, și în Carpații Orientali la altitudini mai reduse. Local, se va forma ceață, asociată pe alocuri cu depuneri de chiciură pe creste.

La altitudini de peste 1800 de metri, temperaturile minime vor fi cuprinse între -12 și -6 grade Celsius, iar cele maxime între -6 și 0 grade Celsius.