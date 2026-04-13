Cum va fi vremea în București în a doua și a treia zi de Paște. ANM a anunțat vânt puternic în Caraș-Severin și alte câteva zone

ANM a emis cod galben de vânt pentru Caraș-Severin, cu rafale de până la 90 km/h la munte. În București nu sunt avertizări, iar temperaturile rămân apropiate de normal.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben de vânt pentru județul Caraș-Severin, valabilă în intervalul 13 aprilie, ora 10:00 - 15 aprilie, ora 06:00.

Potrivit meteorologilor, „în intervalul menţionat, local în judeţul Caraş-Severin, vântul va avea intensificări cu viteze de 50 - 70 km/h, iar la munte rafalele vor atinge 80 - 90 km/h”.

Fenomenul nu va fi izolat doar în această zonă. Specialiștii avertizează că intensificări ale vântului vor apărea și în alte regiuni ale țării, însă pe arii restrânse. În aceste zone, vitezele vor fi mai reduse, în general între 40 și 45 km/h.

Pentru Capitală, prognoza indică o evoluție fără fenomene severe în perioada analizată. Intervalul 13 aprilie, ora 10:00 – 14 aprilie, ora 09:00 aduce o vreme apropiată de normalul termic.

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 16 - 17 grade Celsius, iar minima va coborî la 4 - 6 grade.

În următorul interval, 14 aprilie, ora 09:00 - 15 aprilie, ora 06:00, cerul va avea înnorări temporare. Vântul va continua să sufle slab și moderat, cu unele intensificări pe parcursul zilei, când rafalele pot atinge 40 - 45 km/h. Valorile termice vor rămâne apropiate, cu maxime de 15 - 16 grade și minime de 4 - 6 grade.

Meteorologii au mai anunțat că „în intervalul 13 aprilie, ora 10 - 15 aprilie, ora 06, pentru municipiul Bucureşti nu va fi în vigoare niciun mesaj de atenţionare sau avertizare meteorologică”.

Pe 14 aprilie, se vor semnala ploi slabe pe arii restrânse în Banat și local în Oltenia, respectiv izolat în Crișana, Transilvania și Muntenia. În zonele montane înalte sunt posibile precipitații mixte.