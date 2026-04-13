Prognoza meteo, 13 aprilie. Ploi izolate și vânt puternic în mai multe regiuni

Valorile termice vor varia luni, 13 aprilie, cu maxime de până la 21 de grade și minime care pot coborî până la -3 grade în unele zone ale țării, potrivit potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Cerul va prezenta înnorări temporare, iar ploile slabe vor apărea izolat, în special în anumite regiuni, în timp ce vântul va avea intensificări locale și la munte.

În sudul, estul și centrul țării, temperaturile se vor menține apropiate de normalul perioadei, în timp ce în restul teritoriului vor fi ușor mai ridicate decât valorile obișnuite pentru această dată. Pe parcursul zilei, sunt așteptate ploi slabe în mod izolat în Moldova, Dobrogea și Muntenia, iar pe timpul nopții acestea se vor extinde, în special, în Banat și Oltenia.

În zonele montane, la altitudini mari, precipitațiile vor lua forma de lapoviță și ninsoare. De asemenea, în anumite intervale, cerul va avea înnorări temporare, fără a exclude perioadele cu vreme mai stabilă.

Vântul va sufla în general slab și moderat, însă va avea intensificări în sudul Banatului, unde rafalele vor ajunge, în mod obișnuit, la 50-60 km/h. În zona montană înaltă, viteza vântului va crește semnificativ, atingând 70-90 km/h.

Intensificări temporare ale vântului se vor resimți și în alte regiuni, în special în sudul, centrul și nord-vestul țării, unde rafalele pot ajunge la 40-50 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 21 de grade, iar cele minime vor coborî până la -3 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce în sudul Banatului pot urca până la 12 grade. În cursul dimineții și al nopții, pe arii restrânse, vor apărea condiții de ceață și brumă.

În Capitală, valorile termice se vor situa în jurul normalului pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu mai mult soare în prima parte a zilei, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va ajunge la 16-17 grade, în timp ce minima va fi cuprinsă între 4 și 6 grade.

