Prognoza meteo, 12 aprilie. Val de aer polar peste România în prima zi de Paște

Duminică, 12 aprilie, vremea se menține mai rece decât normalul perioadei. Sunt așteptate ploi slabe, brumă și temperaturi scăzute, în majoritatea regiunilor țării, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), care a anunțat că România traversează, în perioada Paștelui, un episod de vreme neobișnuit de rece pentru mijlocul lunii aprilie, pe fondul unui val de aer polar care afectează aproape întreaga țară.

Valorile termice se vor menține, în mare parte, sub cele obișnuite pentru această perioadă a anului. Vremea va rămâne schimbătoare, cu episoade de instabilitate slabă și fenomene specifice începutului de primăvară, precum bruma și ceața, prezente în mai multe regiuni.

Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și ploi slabe pe arii restrânse, în special în estul și sud-estul țării. În zonele montane, mai ales în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali, sunt așteptate precipitații mixte. Vântul va avea intensitate slabă până la moderată, însă în sudul Banatului va prezenta intensificări spre finalul nopții, cu rafale ce pot ajunge la 50-60 km/h.

Valorile termice maxime se vor situa între 9 grade în estul Transilvaniei și 17 grade în sudul Banatului, în timp ce minimele vor coborî până la -6 grade în estul Transilvaniei și vor atinge 7-8 grade în Dealurile de Vest. Dimineața și noaptea, în special în nord și centru, se va semnala brumă, iar în sud-est, izolat, va apărea ceață.

În București, valorile termice vor rămâne sub cele obișnuite pentru această dată. Temperatura maximă va ajunge la 14-15 grade, iar minima se va situa între 3 și 5 grade. Cerul va fi variabil, cu posibile ploi slabe trecătoare în timpul zilei. Vântul va sufla slab și moderat. În Cluj, vremea va urma același tipar, cu temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei și un cer variabil, în condițiile unor posibile precipitații slabe.

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că România traversează, în perioada Paștelui, un episod de vreme neobișnuit de rece pentru mijlocul lunii aprilie, pe fondul unui val de aer polar care afectează aproape întreaga țară.

Temperaturile au scăzut semnificativ în mai multe regiuni, iar precipitațiile sunt așteptate pe arii extinse. La munte, în special la altitudini mari, acestea vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare.

Începând cu prima parte a săptămânii viitoare, temperaturile vor crește treptat. Spre finalul intervalului, maximele ar putea ajunge la 18-19 grade Celsius, valori apropiate de normalul termic al perioadei.

Episodul de răcire a adus în mai multe zone din țară condiții specifice iernii târzii, cu lapoviță și ninsori la munte chiar în perioada Paștelui.