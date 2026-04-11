Paște cu vreme de iarnă în Republica Moldova. Ploi, lapoviță și înghețuri prognozate în noaptea Învierii și de Paște

Republica Moldova. Sărbătorile pascale vin în acest an cu vreme instabilă și temperaturi neobișnuit de scăzute pentru această perioadă, meteorologii anunțând ploi pe arii extinse, lapoviță și risc de îngheț în noaptea Învierii și în ziua de Paște pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Meteorologii anunță că în noaptea de Paște, temperaturile minime vor coborî până la valori cuprinse între 0 și 5 grade Celsius. În același timp, sunt prognozate precipitații mixte, ploi, dar și lapoviță sau chiar ninsori izolate, în special în zonele mai reci.

„În noaptea de Paște, pe 12 aprilie, pe teritoriul țării, minimele vor varia între 0 și 5 grade Celsius. Pe arii extinse se menține Cod Galben, pericol de îngheț, atât în aer, cât și la suprafața solului, cu intensitatea de -3 și -1 grade Celsius. Cele mai afectate zone sunt zonele de depresiune și jumătatea de nord a țării. Ce ține de precipitații, după cum ați observat în zilele anterioare, vor fi izolat sub formă de zăpadă și lapoviță”, a avertizat meteorologul Natalia Gherasim.

Pentru ziua de Paște, prognoza indică o vreme predominant închisă, cu precipitații în majoritatea regiunilor. Maximele termice vor fi modeste pentru această perioadă, situându-se între 9 și 14 grade Celsius.

„În ziua de Paști, așteptăm pe arii extinse precipitații predominant sub formă de ploaie. Duminică avem vreme cu precipitații practic pe întreg teritoriul, maximele vor varia între 9 și 14 grade Celsius, pe întreaga zi cerul fiind predominant noros. Pe 13 aprilie, noaptea, temperaturile se mențin încă scăzute, însă probabilitatea de înghețuri scade și se vor înregistra -1 și -3 grade Celsius. În ziua de 13 aprilie, deja acea influență a precipitațiilor va scădea”, a explicat Natalia Gherasim.

Potrivit meteorologilor, vremea va intra într-un proces de încălzire începând cu 14 aprilie. În intervalul 14–18 aprilie, temperaturile minime vor urca până la 3–8 grade Celsius, iar maximele vor ajunge la valori între 13 și 18 grade, semnalând o revenire treptată la normalul perioadei.

Vremea rece și înghețurile din această perioadă pot afecta culturile agricole, în special pomii fructiferi timpurii. Temperaturile de până la -3 grade Celsius la nivelul solului reprezintă un risc pentru speciile care au început deja procesul de înflorire.

În acest context, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare recomandă agricultorilor să ia măsuri preventive pentru a reduce impactul temperaturilor scăzute.

Sectoarele horticol și legumicol sunt cele mai expuse riscurilor în această perioadă. Specialiștii sugerează utilizarea unor metode precum irigarea prin aspersiune, fumigația controlată, încălzirea locală sau protejarea plantațiilor tinere.

Pentru culturile de legume, fermierii sunt sfătuiți să folosească materiale agrotextile, să mențină umiditatea solului și să evite lucrările mecanice imediat după episoadele de îngheț.